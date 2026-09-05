Gabon : Géraldine Robert-Yema distinguée du « Prix d’Excellence Africain » aux Africa Next Awards 2026

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Géraldine Robert-Yema a reçu le « Prix d’Excellence Africain » à l’occasion des Africa Next Awards 2026. La Gabonaise, engagée depuis 17 ans auprès de la jeunesse à travers l’association YEMALY et désormais à la tête de la Fondation Geraldine Robert-Yema, a présenté cette distinction comme une reconnaissance collective. Elle entend également y voir un encouragement à poursuivre son engagement en faveur de la jeunesse, du sport et de la culture.

La distinction vient mettre en lumière un parcours que Géraldine Robert-Yema inscrit dans la durée. Dans un message publié à la suite de la remise de son prix, elle a tenu à associer sa famille, ses proches, ses équipes et les jeunes sportifs qu’elle accompagne à cette reconnaissance. Loin de présenter le trophée comme l’aboutissement d’un parcours personnel, elle le rattache aux différentes initiatives qu’elle porte dans le domaine de la jeunesse.

Un prix dédié à la jeunesse

« C’est avec une profonde gratitude que j’ai reçu le “Prix d’Excellence Africain” », a-t-elle déclaré. Géraldine Robert-Yema dit dédier cette distinction à « ma famille, à mes amis, à tous mes enfants sportifs, à mes équipes », mais également à l’association YEMALY, au sein de laquelle elle affirme être engagée depuis 17 ans.À cet engagement historique vient désormais s’ajouter sa Fondation Geraldine Robert-Yema, récemment créée. À travers ces différentes structures, la récipiendaire entend inscrire son action dans l’accompagnement des jeunes et la promotion du sport. « Je partage ce prix avec toute la jeunesse africaine qui rêve, entreprend et construit l’Afrique de demain », a-t-elle souligné.

Sport, culture et engagement

Géraldine Robert-Yema présente également cette récompense comme une responsabilité supplémentaire. « Cette reconnaissance renforce ma détermination et m’engage encore davantage dans la mission qui m’a été confiée […] : servir notre jeunesse, notre sport et notre culture », a-t-elle indiqué.Elle a, à cette occasion, remercié le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, pour sa confiance. Une manière pour elle d’inscrire cette reconnaissance continentale dans la continuité des responsabilités qu’elle exerce et de son engagement en faveur des politiques consacrées à la jeunesse, au sport et à la culture.

Une distinction à transformer en levier d’action

Pour illustrer la place qu’elle accorde au sport dans la transformation sociale, Géraldine Robert-Yema a repris la célèbre formule de Nelson Mandela : « Le sport a le pouvoir de changer le monde. » Au-delà de la récompense individuelle, elle entend ainsi mettre en avant le potentiel du sport comme instrument d’éducation, d’inclusion et d’accompagnement de la jeunesse.

Les Africa Next Awards 2026 offrent ainsi à la Gabonaise une nouvelle exposition à l’échelle africaine. Mais comme pour toute distinction, l’enjeu se situera désormais dans sa traduction concrète : nouveaux programmes, accompagnement accru des jeunes, développement des initiatives sportives et capacité de sa nouvelle fondation à produire des résultats mesurables. Un défi que Géraldine Robert-Yema résume elle-même par trois priorités qu’elle entend continuer à servir : « notre jeunesse, notre sport et notre culture ».