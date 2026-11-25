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Du 16 au 22 novembre 2026, l’Agence nationale de promotion des investissements (ANPI-Gabon), en partenariat avec l’Association pour les jeunes autonomes (APJA), a participé à la 10ᵉ édition de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat au Gabon. Déployée dans plusieurs localités du pays, cette initiative a permis de sensibiliser les entrepreneurs aux procédures de création et de formalisation des entreprises.

Placée sous le thème « Le Gabon a besoin de ce que vous construisez », cette édition de la Global Entrepreneurship Week s’inscrit dans une dynamique de promotion de l’initiative privée. Dans un contexte marqué par la nécessité de diversifier l’économie nationale et de favoriser la création d’emplois, l’accompagnement des porteurs de projets constitue un enjeu majeur pour le développement du tissu entrepreneurial gabonais.

Rapprocher les services de l’ANPI-Gabon des entrepreneurs

À l’occasion de cette semaine, l’ANPI-Gabon a mobilisé ses représentants provinciaux à Port-Gentil, Franceville, Oyem, Mouila, Makokou, Lambaréné, Moanda, Ntoum et Tchibanga. Cette campagne de proximité visait notamment à améliorer la compréhension des démarches administratives nécessaires à la création et à la formalisation des activités économiques.

L’agence a également mis l’accent sur la vulgarisation des dispositifs d’accompagnement existants et la présentation des opportunités d’investissement. Une démarche qui entend favoriser l’accès des entrepreneurs établis en province aux informations nécessaires à la structuration de leurs activités.

La formalisation à l’épreuve du climat des affaires

Si la formalisation constitue une étape essentielle dans le développement des entreprises, elle doit également s’accompagner d’un environnement économique et administratif favorable. L’accès au financement, la simplification des procédures et la sécurité juridique demeurent autant de facteurs déterminants pour la pérennité des initiatives entrepreneuriales.

Au-delà des campagnes de sensibilisation, l’enjeu pour l’ANPI-Gabon reste donc de contribuer à lever les obstacles auxquels sont confrontés les opérateurs économiques. Car encourager la création d’entreprises suppose également de réunir les conditions nécessaires à leur croissance et à leur survie.