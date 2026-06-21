Port-Gentil : VAALCO Gabon réaffirme son engagement éco-citoyen aux côtés de la Mairie

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À l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, célébrée en différé ce samedi 20 juin 2026, la capitale économique du Gabon s’est parée de ses plus beaux atours citoyens. La Mairie de Port-Gentil et l’entreprise pétrolière VAALCO Gabon ont en effet conjugué leurs forces lors d’une grande opération de salubrité publique, redonnant au littoral toute sa splendeur.

Le coup d’envoi de cette matinée éco-citoyenne a été marqué par un geste concret et hautement symbolique. Avant que les équipes ne se déploient, la direction de VAALCO Gabon a officiellement remis un important lot de matériel d’assainissement à la Municipalité.

C’est Urbain Makoumbi, Premier Adjoint au Maire, qui a réceptionné ces équipements au nom du premier magistrat de la commune. Ce don, loin d’être un simple accessoire d’un jour, offre aux services municipaux des moyens supplémentaires pour entretenir durablement les espaces publics de la presqu’île.

Une synergie humaine sur le littoral

Une fois les gants enfilés et les sacs poubelles distribués, place à l’action. Le front de mer, véritable poumon social de la ville mais souvent exposé aux incivilités, est devenu le théâtre d’un impressionnant élan de solidarité. Sous un ciel complice, les agents municipaux ont travaillé main dans la main avec les employés de VAALCO Gabon, venus en nombre avec leurs familles.

De la collecte des plastiques échoués au ramassage des détritus dissimulés dans le sable, chaque geste a compté. Cette forte mobilisation intergénérationnelle a transformé une corvée nécessaire en un moment de partage convivial, prouvant que la protection de l’écosystème marin reste l’affaire de tous.

Un cap maintenu pour l’avenir

Au-delà de la propreté retrouvée de la plage, cette journée s’inscrit dans une vision à plus long terme. En saluant chaleureusement l’engagement citoyen de VAALCO Gabon, la Municipalité a réaffirmé sa volonté politique de multiplier ce genre d’initiatives. Pour Port-Gentil, l’avenir se conjugue désormais avec la sensibilisation des populations et la préservation rigoureuse de son cadre de vie exceptionnel. Une transition verte qui ne pourra se faire sans l’implication continue du tissu économique local.