Port-Gentil : un conflit de couple autour d’un enfant se termine par un homicide

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La capitale économique gabonaise est le théâtre d’un drame familial aux conséquences dramatiques. Le vendredi 28 août, Kendryck Nkogou, 27 ans, et Darcy Rayiviré Ralougou, 28 ans, ont été placés sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt de Port-Gentil, surnommée le « Château ». Comme le rapporte le média en ligne Gabonactu, cette décision judiciaire fait suite au décès brutal de Sena Doukaga, âgé de 34 ans, survenu à l’issue d’une altercation nocturne sanglante.

Les faits remontent à la nuit du dimanche 23 août. Tout débute par une dispute opposant Alicia Bilombi Mombo, 19 ans, à son ancien compagnon et père de son enfant d’un an. Affirmant avoir rompu et subir des menaces de mort, la jeune femme appelle à l’aide son nouveau partenaire, Kendryck Nkogou.

À son arrivée sur les lieux, la situation est déjà électrique. Constatant l’agitation du père qui tente d’emmener le nourrisson, Kendryck Nkogou s’interpose brutalement pour le retenir dans l’attente des forces de l’ordre. « C’est alors que je l’ai attrapé par le bras, je l’ai giflé et je lui ai dit que nous sommes là pour l’emmener à la gendarmerie », explique-t-il dans des propos relayés par Gabonactu.

Rixe mortelle et zones d’ombre

L’affrontement dégénère rapidement. Darcy Rayiviré Ralougou intervient à son tour et frappe Sena Doukaga à la tête avec une bouteille de bière. C’est dans la confusion de cette bagarre violente que la victime reçoit un coup mortel au niveau du thorax. Kendryck Nkogou s’étonne lui-même de la gravité de la lésion constatée après coup : « Comment il a reçu un coup à la tête et saigne de la poitrine ? En ouvrant ses habits, c’est de là que je vois une plaie et du sang. »

Transporté en urgence vers le Centre hospitalier régional de Ntchengué, le trentenaire ne survivra pas. Malgré l’accompagnement de Kendryck Nkogou resté à son chevet, Sena Doukaga rend son dernier souffle aux urgences, faute de prise en charge immédiate en raison d’un manque de places disponibles.

L’heure des comptes face à la justice

Après la fuite initiale de Darcy Rayiviré Ralougou, interpellé trois jours plus tard chez une parente au quartier Mini-Prix, les autorités ont rapidement bouclé les premières investigations. Tandis qu’Alicia Bilombi Mombo a été remise en liberté, les deux principaux suspects attendent désormais leur procès derrière les barreaux. Selon Gabonactu, l’instruction devra faire toute la lumière sur la trajectoire exacte du coup fatal et déterminer la responsabilité précise de chaque protagoniste, tous deux restant présumés innocents.