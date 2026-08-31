Gabon : 10 ans après l’assaut du QG de Jean Ping, l’impératif de vérité et de justice demeure

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Dix années se sont écoulées, mais le souvenir des balles réelles crépitant sur le quartier général de l’opposant Jean Ping demeure une blessure ouverte dans la mémoire collective gabonaise. En ce 31 août 2026, la coalition de la société civile Tournons La Page Gabon (TLP-Gabon) marque le dixième anniversaire de ce drame post-électoral en réclamant avec force la fin de l’impunité. Dans un communiqué rendu public à Libreville et signé par sa coordonnatrice nationale, Blanche Simonny Abegue, l’organisation s’incline devant la mémoire de ceux que la violence politique a frappés et interpelle les consciences.

Le 31 août 2016, au lendemain d’une élection présidentielle contestée, l’assaut militaire mené contre le siège de la coalition de Jean Ping avait plongé le pays dans l’effroi. Nombre de citoyens y ont perdu la vie, tandis que d’autres étaient blessés, arrêtés ou traumatisés.

TLP-Gabon qualifie cette date d’étape charnière de l’histoire nationale. L’organisation exprime toute sa compassion envers des familles condamnées depuis une décennie au deuil et « à l’absence de réponses », tout en déplorant « le silence assourdissant des autorités » face aux séquelles des rescapés.

Un devoir de mémoire face au coup de libération

Cette commémoration intervient dans un contexte particulier, alors que le Gabon célèbre en parallèle les trois ans du « coup de libération » du 30 août 2023. Pour TLP-Gabon, cette concomitance rappelle l’urgence de reconnaître les martyrs d’hier. « L’histoire d’un pays n’a jamais été écrite avec la gomme et aucune gomme ne peut effacer le sang versé », a martelé la coalition dans son communiqué. Refusant une mémoire sélective qui ne célébrerait que les vivants, l’organisation estime qu’un peuple ignorant sciemment son propre passé s’expose à en revivre les tragédies.

Exigence de justice et actions d’éclat

Dix ans plus tard, l’opacité reste totale autour des responsabilités et des bilans. La coalition formule une série d’interrogations sans détour : qui a donné les ordres ? Où sont conservés les corps ? Quelles procédures judiciaires ont été engagées ? Estimant qu’aucune réconciliation nationale durable ne pourra s’articuler sans vérité judiciaire, TLP-Gabon réclame l’ouverture d’enquêtes impartiales et un accès transparent aux dossiers.

Afin d’incarner ces drames anonymes, la coalition lance la campagne mémorielle « 10 ans, 10 visages », destinée à restituer leur histoire aux victimes. Elle annonce également saisir les instances nationales et internationales pour empêcher l’oubli institutionnel. Comme le rappelle l’organisation en guise de mot d’ordre : « Tourner la page, c’est écrire la suite avec vérité, pour que plus jamais cela ne se reproduise ».