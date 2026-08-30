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Ligue des champions africaine : L’AS Mangasport conclut sa préparation sur une note d’espoir

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 30 août 2026 à 10h03min
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Au terme d’un stage intense à Brazzaville, l’AS Mangasport peaufine les derniers détails avant son retour sur la scène continentale. Le vendredi 28 août 2026, sur la pelouse du stade du Centre d’Ignié, le club minier gabonais a achevé sa série de matchs amicaux par un nul accrocheur (2-2) face aux Congolais du Daring Club Virunga. Un résultat nul aux allures de montée en puissance, révélé par un communiqué officiel du club relayé par l’Agence gabonaise de presse.

Cette ultime sortie amicale vient rompre une entame de stage difficile. Opposés successivement à l’AS Otoho puis à l’AS Maniema Union, les hommes de Moanda avaient concédé deux revers identiques (2-0). Face à une adversité relevée, le champion en titre s’était heurté à un manque de repères offensifs et à des largesses défensives embarrassantes.

Mais pour ce troisième test, l’équipe a affiché un visage nettement plus rassurant. Capables de rectifier le tir et d’élever leur niveau de jeu, les Moandais ont fait preuve d’une solidité retrouvée pour tenir tête au DC Virunga. Le staff technique a su corriger les imprécisions tactiques observées lors des deux premières rencontres, offrant ainsi une prestation collective bien plus cohérente et engagée.

Des enseignements précieux avant l’échéance

Loin de s’inquiéter du bilan comptable de ce rassemblement, la direction du club préfère retenir l’évolution du groupe et l’assimilation des schémas de jeu. « Trois matchs, mais surtout du travail, des premiers enseignements et une équipe qui trouve progressivement ses repères », a résumé le club dans sa communication d’après-match. 

Ce séjour brazzavillois aura ainsi permis de rôder l’effectif, d’intégrer les nouvelles recrues et d’emmagasiner du rythme au contact de formations chevronnées.

Le rendez-vous est pris avec le public

Désormais, tous les regards sont tournés vers le 5 septembre prochain. L’AS Mangasport effectuera son entrée en lice officielle lors du tour préliminaire aller de la Ligue des champions africaine. Confrontés aux Namibiens d’African Star, les Gabonais savent qu’ils n’auront pas le droit à l’erreur sur leur propre terrain.

Pour aborder ce choc capital dans des conditions optimales, l’institution moandaise a lancé un vibrant appel à la mobilisation générale. Le club compte sur la ferveur de ses supporters, appelés à jouer pleinement leur rôle de « 12e homme », pour pousser l’équipe vers la victoire et poser la première pierre d’une qualification au tour suivant.

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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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