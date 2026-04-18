Owendo : un élève du lycée privé Proccl mortellement poignardé

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La commune d’Owendo a été le théâtre d’un drame ce jeudi 16 avril 2026, qui a bouleversé élèves et parents. Un jeune homme en classe de terminale D au lycée privé Proccl (Prophétie sur le Centre Chrétien de Libreville) a été mortellement poignardé lors d’une bagarre impliquant des élèves d’un autre établissement scolaire. Selon plusieurs témoignages partagés sur la page Facebook de Gabonactu, la victime aurait tenté de défendre deux sœurs jumelles agressées lorsque le drame est survenu.

D’après les informations relayées par Gabonactu, les agresseurs seraient des élèves du lycée Sainte Marie, situé près de Setrag. Ces derniers se seraient introduits dans l’enceinte du lycée Proccl pour provoquer des affrontements. La situation a rapidement dégénéré, et la victime identifiée comme un jeune homme en classe de Terminale D a reçu un coup de couteau.

Transporté d’urgence au Centre hospitalier universitaire d’Owendo (CHUO), le jeune homme qui visiblement avait déjà perdu beaucoup de sang et a rendu l’âme. Les témoignages décrivent une scène terrifiante, des élèves traumatisés, des parents paniqués et un quartier plongé dans la stupeur.

Violence en milieu scolaire, un fléau qui perdure

Ce drame illustre une fois de plus le problème persistant de la violence en milieu scolaire au Gabon. Malgré les interventions ponctuelles des forces de sécurité, les conflits entre élèves dégénèrent encore trop souvent en incidents graves. La Brigade Anti-Criminelle (BAC) est intervenue pour arrêter et tenter d’identifier le ou les auteurs du coup fatal. Les familles et enseignants se retrouvent désormais à gérer le traumatisme des élèves, effrayés de retrouver l’école comme lieu d’insécurité.

Pour la communauté éducative et les habitants d’Owendo, cet événement tragique doit servir d’alerte. L’urgence est de renforcer la sécurité dans les lycées et de promouvoir la non-violence parmi les jeunes et les autorités sont interpellées pour prévenir de futurs drames. La mort de ce jeune élève rappelle avec brutalité combien il est crucial de protéger les enfants et de garantir un environnement scolaire sûr et apaisé.