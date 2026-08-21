Port-Gentil : tentative de vol manquée du scanner au CHR de Ntchengué

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Dans la nuit du 14 au 15 août, l’obscurité a servi de couverture à une manœuvre aussi audacieuse qu’inquiétante au Centre hospitalier régional (CHR) de Ntchengué, à Port-Gentil. Des intrus sont parvenus à s’infiltrer dans l’enceinte médicale pour forcer la porte du bâtiment abritant le scanner. Relayée par Ogooué Maritime Info (OMI), AfricaCoeurNews et l’Agence Gabonaise de Presse (AGP), l’affaire dépasse le simple fait divers : c’est un coup direct porté au cœur des infrastructures de santé locales.

Par chance, la tentative d’effraction a échoué et l’appareil de pointe est demeuré intact. Pourtant, la gravité de l’acte reste entière. Un scanner n’est pas un simple équipement de bureau ; c’est une pièce maîtresse, rare et coûteuse, dont dépendent quotidiennement des diagnostics vitaux. Endommager un tel outil ou le rendre indisponible, c’est condamner des dizaines de patients à une errance médicale aux conséquences dramatiques. L’absence de vol direct ne doit en aucun cas masquer l’extrême vulnérabilité du site.

Une alerte rouge pour la sécurité des hôpitaux

Face à cette intrusion choquante, le directeur général de l’établissement, Jonas Mboumba, a immédiatement tiré la sonnette d’alarme. Cet incident soulève une question fâcheuse : comment des individus ont-ils pu s’approcher aussi près d’un service stratégique sans être neutralisés à temps ? Surveillance défaillante, éclairage insuffisant ou manque d’effectifs de gardiennage ? L’enquête devra éclaircir les motivations des suspects, mais le constat demeure cruel quant à la protection actuelle de nos structures sanitaires.

Protéger les équipements pour préserver des vies

Pour la population de la capitale économique, déjà confrontée à de multiples défis d’accès aux soins, cet événement agit comme un électrochoc. L’hôpital doit impérativement redevenir un espace inviolable. Il y a urgence à déployer des mesures concrètes : gardiennage renforcé, vidéoprotection ciblée et contrôle strict des accès nocturnes. Si le pire a été évité de justesse cette fois-ci au CHR de Ntchengué, les autorités ne pourront pas indéfiniment compter sur la chance.