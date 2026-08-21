Gabon : baisse de 75 % des exportations d’or au premier trimestre 2026

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Le premier trimestre 2026 s’ouvre sur un bilan particulièrement sombre pour l’industrie aurifère gabonaise. Selon les récentes données publiées par la Direction générale de l’économie et de la politique fiscale, les exportations d’or brut se sont effondrées de 75 %. Ce coup d’arrêt brutal frappe de plein fouet un secteur stratégique, jusqu’alors habitué à des flux plus soutenus.

Deux facteurs majeurs expliquent cette contre-performance historique. Sur le plan commercial, Libreville a dû composer avec un tarissement soudain des commandes émanant de ses principaux acheteurs internationaux.

À cette baisse de la demande s’est ajoutée une crise logistique d’ampleur mondiale. L’éclatement du récent conflit en Iran et le blocage stratégique du détroit d’Ormuz ont provoqué de vives tensions sur les voies maritimes et aériennes. Cette paralysie des circuits commerciaux internationaux a directement impacté les chaînes d’approvisionnement de l’or gabonais, bloquant les expéditions vers les marchés étrangers.

L’industrie extractive, pilier toujours soutenu par les banques

Si la conjoncture demeure morose et les perspectives incertaines à court terme, l’industrie extractive conserve sa place centrale au sein du tissu économique national. Conscientes de l’enjeu stratégique que représente le sous-sol gabonais, les institutions financières continuent d’épauler massivement les acteurs du secteur.

Le système bancaire local accorde une confiance déterminante à cette industrie : elle capte à elle seule 63 % du volume total des crédits distribués à l’échelle nationale. Un soutien financier crucial qui permet aux opérateurs de maintenir l’outil de production en état de marche, dans l’attente d’une stabilisation de la situation géopolitique et d’une reprise de la demande mondiale.