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Bizango-Akelening : flaques d’eau et nids-de-poule refont surface avec les premières pluies

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 5 octobre 2026 à 16h58min
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Une vue de l'état de la route à Bizango-Akelening © D.R.
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Avec le retour des premières précipitations sur le Grand Libreville, le spectre des voies impraticables ressurgit brutalement. À Bizango-Akelening, quartier situé dans le 3ᵉ arrondissement de la commune de Ntoum, le décor est déjà planté : usagers et riverains font une nouvelle fois face à une chaussée fortement détériorée, émaillée de flaques d’eau stagnante et de nids-de-poule béants. Une situation qui entrave gravement la circulation des véhicules comme celle des piétons, transformant le moindre trajet en calvaire dès qu’une averse s’abat sur la zone.

La détresse des habitants de ce secteur ne date pourtant pas d’hier. Malgré de multiples cris d’alarme et des appels répétés en faveur d’une réhabilitation durable, le quartier accuse un retard significatif en matière d’infrastructures. Alors que d’autres artères majeures du Grand Libreville bénéficient de vastes projets d’asphaltage, Bizango-Akelening fait figure de parent pauvre du développement urbain, à l’écart des grands chantiers de modernisation de la métropole.

Des efforts citoyennes balayés par le climat

Abandonnés à leur propre sort, riverains et usagers s’étaient pourtant mobilisés durant la saison sèche : ils avaient entrepris de reprofiler la route, depuis la traversée des rails jusqu’au terminus, en nivelant la voie par leurs propres moyens. Cette tentative citoyenne de viabilisation artisanale n’a hélas pas résisté à l’épreuve des intempéries. En quelques averses seulement, ce travail précaire s’est dissous dans la boue, réduisant à néant les efforts collectifs et ravivant l’amertume des habitants, de nouveau contraints de patauger au quotidien.

Aujourd’hui, l’inquiétude grandit à mesure que la saison des pluies s’installe. Les conducteurs de transports urbains hésitent désormais à s’engager sur ce tronçon dégradé. Pour les chauffeurs de « clandos », le risque de pannes mécaniques redevient une menace constante, tandis que les usagers ont déjà repris leur éprouvant périple dans le bourbier.

Face à cette dégradation répétée, les résidents interpellent à nouveau la municipalité de Ntoum ainsi que les autorités compétentes. Ils réclament une intervention technique pérenne afin d’éviter l’isolement total de leur quartier avant le cœur de la saison des pluies.

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 5 octobre 2026 à 16h58min
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