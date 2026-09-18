Port-Gentil : Oligui Nguema promet des réalisations concrètes et appelle la jeunesse à la responsabilité

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Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a rencontré, vendredi 18 septembre 2026 à Port-Gentil, les forces vives de l’Ogooué-Maritime. Sages, représentants des populations autochtones et jeunes ont exposé au chef de l’État leurs préoccupations, notamment sur les retombées locales de l’activité économique, le chômage et l’insertion professionnelle. En réponse, le président a promis des réalisations concrètes, alors que la province doit accueillir les festivités du 30 août 2028.

Capitale économique du Gabon et centre historique de l’industrie pétrolière, Port-Gentil demeure confrontée au paradoxe d’un territoire fortement contributeur à l’économie nationale où persistent d’importantes attentes sociales et infrastructurelles. La rencontre avec les forces vives a ainsi permis de remettre au premier plan une interrogation récurrente : comment transformer davantage la richesse produite dans l’Ogooué-Maritime en emplois, activités économiques et amélioration du cadre de vie des populations ?

Davantage de retombées économiques locales

Les représentants des populations autochtones ont notamment insisté sur la nécessité de faire émerger une nouvelle dynamique économique dans une province largement portée par l’activité pétrolière. Ils souhaitent que celle-ci génère davantage de retombées locales et d’opportunités pour les habitants. La jeunesse a, de son côté, placé le chômage et les difficultés d’insertion professionnelle au cœur des échanges. Elle demande également à être davantage associée aux initiatives et aux décisions concernant son avenir. Des préoccupations qui renvoient à la capacité des investissements annoncés dans la province à produire effectivement de l’emploi local.

Les populations de l’Ogooué-Maritime © D.R.

Brice Clotaire Oligui Nguema a rappelé la place accordée à la nouvelle génération dans l’exercice des responsabilités publiques. Mais cette ouverture doit, selon lui, avoir pour contrepartie la discipline, l’exemplarité, le respect des aînés, la discrétion et la maîtrise des codes de la République. Le message présidentiel associe ainsi promotion de la jeunesse et exigence de responsabilité. Pour le chef de l’État, accéder à des fonctions importantes ne constitue pas seulement une reconnaissance : cette confiance impose également des devoirs et un comportement correspondant aux responsabilités exercées.

Le 30 août 2028 comme accélérateur pour Port-Gentil

L’un des principaux engagements évoqués concerne désormais l’horizon 2028. L’organisation dans l’Ogooué-Maritime des festivités du 30 août doit, selon la Communication présidentielle, servir « d’accélérateur de transformation pour Port-Gentil ». Les projets structurants engagés ou annoncés sont appelés à améliorer les infrastructures, soutenir l’activité économique et favoriser l’emploi.

Cette échéance crée cependant une obligation de résultats. Au-delà des chantiers préparatoires aux célébrations, l’enjeu sera de faire en sorte que les investissements réalisés répondent durablement aux besoins exprimés par les habitants. Pour Port-Gentil, le rendez-vous de 2028 sera donc moins celui d’une célébration que celui de la mesure concrète des transformations promises à l’Ogooué-Maritime.