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Gabon : après les 1700 milliards, va-t-on exhumer l’audit Delta Synergie ?

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 18 septembre 2026 à 16h33min
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Image illustrative Delta Synergie © D.R./Gabon Review
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Le CTRI, alors aux commandes de la transition, promettait dans son communiqué n°55 en 2024 un audit général et sans concession de cette holding tentaculaire, présentée comme le véritable coffre-fort du clan Bongo. Assurances, banques, BTP, énergie, une cinquantaine d’entreprises gabonaises gravitaient, dit-on, dans son orbite. Mais plus de deux ans après, silence radio. 

Ni rapport, ni chiffres, ni sanctions, voilà pour l’instant le bilan de cette annonce qui avait mis en émoi les populations. Seule certitude, en novembre 2024 une lettre de la présidence aurait proposé d’échanger l’abandon de l’audit contre la cession de parts stratégiques dans BGFIBank, un troc jamais officiellement confirmé ni démenti. Alors, coïncidence ou stratégie assumée ? 

1700 milliards FCFA ok, Delta Synergie pas K-O ?

Pendant que les projecteurs braquent sur des comptables publics, des ordonnateurs de crédits et des entreprises privées sommés de rendre gorge, le dossier le plus alarmant de la lutte contre l’ancien système semble mis sous cloche. Rappelons-le, ces 1 700 milliards ne sont pour l’instant qu’un stock de créances théoriques, pas une somme déjà encaissée par le Trésor. 

middle ban bien plus que du sport

La vraie question n’est donc pas seulement celle du chiffre, mais de la volonté d’aller au bout pour les débets publics comme pour Delta Synergie. L’échéance du 7 octobre sera scrutée de près. Si l’État parvient à transformer l’annonce en recouvrement réel, l’opinion publique, elle, n’oubliera pas la promesse non tenue sur Delta Synergie. À trop tarder sur ce second dossier, le silence parlera plus fort que les annonces.

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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