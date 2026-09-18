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BGFI Assurances : Aménagement exceptionnel des horaires d’ouverture ce 19 septembre 2026

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 18 septembre 2026 à 15h52min
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Siège BGFI Assurances © D.R.
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Dans le cadre de l’optimisation constante de la qualité de ses services et d’une réorganisation interne ponctuelle, la Direction Générale de BGFI Assurances a annoncé une modification temporaire de ses horaires d’ouverture pour la journée du samedi 19 septembre 2026. Cette mesure concerne plusieurs agences stratégiques situées dans le Grand Libreville ainsi qu’à l’intérieur du pays.

Pour les assurés résidant ou travaillant dans la zone du Grand Libreville, les agences GAMMA (Oloumi), CENTAURI (Gros Bouquet) et HERA (SNI Owendo) ajusteront leur planning de réception. Exceptionnellement, ces trois guichets fermeront leurs portes dès 12 h 00, au lieu de leurs horaires habituels de fin de semaine. Parallèlement, le point de vente LEONIS, situé à Lambaréné, observera une fermeture totale durant l’intégralité de la journée du samedi.

Une réorganisation ciblée pour la journée du samedi

La compagnie tient à rassurer sa clientèle : ces ajustements sont strictement limités à cette date précise. Dès le lundi 21 septembre 2026, l’ensemble des activités et prestations reprendra selon les horaires habituels sur tout le territoire national, garantissant ainsi la continuité du service et l’accompagnement de proximité cher à l’assureur.

middle ban bien plus que du sport

Malgré ces changements temporaires, BGFI Assurances rappelle que son réseau demeure structuré pour répondre aux besoins de ses clients tout au long de l’année. Les horaires standards pratiqués en semaine permettent un accueil fluide et professionnel.

Ci-dessous le plan d’ouverture par agences et lieux :

ODYSSEE (Agence principale)

 Centre-ville

7 h 30 – 15 h 30

OCEAN (Glass)

7h45 – 16h00

FIDIS (Port-Gentil)

7h45 – 15h45

ALTAIR (Port-Gentil)

Service Samedi Matin

La Direction Générale remercie l’ensemble de ses assurés pour leur compréhension face à ces légers désagréments. Pour toute assistance ou information complémentaire, les équipes restent disponibles via la ligne téléphonique directe au +241 11 72 19 25 ou par voie électronique à l’adresse commercial.assurances@bgfi.com.

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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