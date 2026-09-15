ASELC 2026 : les sous-officiers africains et américains réunis à Libreville !

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Libreville accueille cette semaine l’édition 2026 de l’Africa Senior Enlisted Leaders Conference (ASELC), un forum stratégique réunissant sous-officiers supérieurs africains et américains autour des enjeux de sécurité régionale. Pendant quatre jours, la capitale gabonaise devient le théâtre d’échanges soutenus entre délégations venues de l’ensemble du continent.

L’événement est coorganisé par les forces armées gabonaises et le Commandement des États-Unis pour l’Afrique (AFRICOM), dans le cadre d’un partenariat visant à consolider les liens entre les appareils militaires des deux parties. Créée en 2017, l’ASELC s’est progressivement imposée comme un rendez-vous de référence pour le développement professionnel du corps des sous-officiers sur le continent.

ASELC 2026, la coopération militaire au service de la sécurité

Le fil conducteur de cette édition repose sur une conviction partagée par les organisateurs. Un encadrement intermédiaire solide constitue la colonne vertébrale de toute force armée performante. À ce titre, les travaux de la semaine s’articulent autour d’un objectif central. Celui de renforcer l’autonomie opérationnelle des partenaires africains, afin qu’ils puissent conduire eux-mêmes leurs missions de sécurité.

Cette orientation reflète une doctrine régulièrement défendue par l’AFRICOM, qui privilégie une appropriation locale des enjeux sécuritaires plutôt que l’importation de modèles extérieurs. Le programme de la conférence combine panels thématiques, sessions d’analyse et retours d’expérience, offrant aux participants un cadre propice à la confrontation des pratiques et à l’identification de défis communs.

Ce format doit permettre aux délégations de dégager collectivement des pistes de réponse adaptées aux réalités opérationnelles du continent. À travers cette édition libreviloise, l’ASELC 2026 réaffirme l’importance accordée par les partenaires africains et américains à la professionnalisation des sous-officiers, considérée comme un levier essentiel de stabilité régionale.