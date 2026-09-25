Port-Gentil : Oligui Nguema lance la construction de 848 logements à LIP Matanda

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Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a procédé, vendredi 25 septembre 2026 à Port-Gentil, au lancement des travaux de construction de 848 logements au quartier LIP Matanda. Présenté comme une réponse au déficit de logements décents dans la capitale économique, ce nouveau programme doit également participer à l’aménagement urbain de la ville. Après le lancement officiel, l’enjeu sera désormais celui de l’exécution du chantier, de son calendrier et des conditions d’accès des populations aux futures habitations.

La question du logement demeure l’un des principaux défis urbains de Port-Gentil. Dans une ville dont le développement économique et démographique impose une adaptation continue des infrastructures, le programme lancé à LIP Matanda doit permettre de créer un nouvel ensemble résidentiel tout en accompagnant la transformation de cette partie de la capitale de l’Ogooué-Maritime. La cérémonie de lancement a réuni les autorités nationales et locales ainsi que les représentants de l’entreprise chinoise chargée de réaliser les travaux.

848 logements pour renforcer l’offre à Port-Gentil

Selon les éléments communiqués par la Présidence de la République, le projet prévoit la construction de 848 logements. L’entreprise retenue pour conduire le chantier a présenté les principales caractéristiques de l’opération et assuré vouloir respecter les exigences fixées pour sa réalisation. Le communiqué présidentiel ne précise toutefois ni le coût global de l’investissement, ni le délai contractuel de livraison, ni les différentes catégories de logements prévues.

Ces informations seront pourtant déterminantes pour apprécier la portée sociale du programme. Au-delà du nombre d’unités annoncées, la question centrale sera celle des modalités d’acquisition ou de location et, surtout, de leur accessibilité financière pour les ménages auxquels ils sont destinés. La construction de logements ne répond pleinement au déficit de l’habitat que lorsque l’offre nouvelle correspond effectivement aux capacités financières des populations.

Un chantier également attendu sur l’emploi local

Représentant le ministre de l’Habitat, le ministre de la Fonction publique a appelé les jeunes de Port-Gentil à profiter des emplois et opportunités économiques susceptibles d’être générés par le chantier. Avec plusieurs centaines de logements à construire, le projet pourrait en effet mobiliser différents corps de métiers du bâtiment et créer de l’activité pour les entreprises intervenant dans la chaîne de sous-traitance.

La cérémonie a également intégré une dimension traditionnelle. Des représentants de la communauté Myènè-Orungu ont procédé à une présentation symbolique du projet aux ancêtres avant de remettre une torche traditionnelle au chef de l’État. Un geste présenté comme l’expression de l’adhésion des dépositaires de la tradition à la réalisation du programme sur le site de LIP Matanda.

De la première pierre à la livraison effective

Pour Brice Clotaire Oligui Nguema, ce lancement s’inscrit dans la poursuite des projets structurants engagés dans l’Ogooué-Maritime et dans la volonté affichée de traduire la politique du logement par des réalisations physiques. LIP Matanda est ainsi appelé à devenir un nouveau pôle résidentiel et à contribuer à l’extension organisée de Port-Gentil.

Reste désormais l’étape déterminante : celle du chantier. Calendrier d’exécution, financement, qualité des constructions, viabilisation du site, voiries et réseaux, mais également critères d’attribution des logements devront permettre de mesurer la concrétisation du projet au-delà de la cérémonie de lancement. À Port-Gentil comme ailleurs, la réussite d’un programme immobilier public ne se mesurera finalement pas au nombre de premières pierres posées, mais à celui des logements effectivement achevés, accessibles et occupés par les populations auxquelles ils sont destinés.