Gabon : Pas de transparence sur les salaires, pas de subvention !

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Dans sa quête de rationalisation des dépenses financières, Libreville vient de franchir un cap symbolique décisif. Comme le rapporte le média spécialisé Sika Finance, le gouvernement subordonne désormais l’octroi et le déboursement des subventions publiques à la transmission préalable des données sur les rémunérations des hauts dirigeants d’organismes, d’établissements et d’entreprises publics.

Cette contrainte administrative marque une volonté politique claire : mettre fin à la distribution aveugle des concours financiers de l’État et instaurer un contrôle rigoureux au sein du secteur parapublic.

Un levier direct contre la gestion opaque

Jusqu’à présent, le versement des subventions s’effectuait sans que la puissance publique ne dispose d’un droit de regard direct sur la structure interne des dépenses de personnel de certains organismes sous tutelle. En introduisant cette condition stricte, l’exécutif impose la transparence comme préalable obligatoire au concours budgétaire.

Pour percevoir les fonds alloués par le Trésor public, chaque structure devra transmettre une fiche exhaustive détaillant les rémunérations, primes et avantages accordés à ses dirigeants. Ce mécanisme vise à identifier rapidement d’éventuelles anomalies ou des écarts salariaux injustifiés, particulièrement au sein d’organismes qui sollicitent conjointement le soutien financier de l’État pour combler leur déficit de fonctionnement.

L’assainissement budgétaire en ligne de mire

Cette initiative s’inscrit dans un plan de réformes plus vaste destiné à restaurer les équilibres macroéconomiques et la soutenabilité de la dette. Alors que le budget national fait face à des contraintes de trésorerie complexes, le poids des subventions publiques attribuées au secteur para-étatique fait l’objet d’un examen minutieux.

La mesure s’ajoute à des décisions récentes visant à encadrer le train de vie de l’État, à l’image du plafonnement statutaire des grilles salariales des patrons des autorités administratives et des entreprises publiques. En liant le robinet financier à l’obligation de reddition des comptes, le Ministère de l’Économie et des Finances se dote d’un pouvoir de coercition direct : tout manque à la transparence entraînera un gel immédiat des transferts publics.

Vers une responsabilisation des gestionnaires

Pour les gestionnaires d’organismes publics, le message transmis par le pouvoir central est sans équivoque. Il ne s’agit plus seulement d’exécuter un budget alloué, mais de rendre compte de l’équité des dépenses internes.

En responsabilisant les conseils d’administration et les directions générales, le Gabon entend instaurer une culture d’exemplarité dans les services publics. L’objectif ultime consiste à s’assurer que chaque franc CFA distribué sous forme de subvention réponde à des besoins opérationnels réels et contribue directement à la qualité des services offerts aux citoyens, plutôt qu’à entretenir des régimes de rémunération disproportionnés.