Gabon : Fortescue Belinga accélère le pas et double ses capacités de forage

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Le projet de minerai de fer de Bélinga passe à la vitesse supérieure. La compagnie Fortescue Belinga vient d’annoncer la prolongation de son partenariat avec le spécialiste Capital Limited afin d’intensifier ses opérations d’exploration sur le terrain. Cet accord marque une étape décisive pour le gisement situé dans le nord-est du Gabon, affirmant sa position parmi les programmes miniers les plus dynamiques du continent africain.

Sur le plan opérationnel, cette montée en puissance se traduit par un doublement immédiat des équipements de pointe. La flotte de machines sur site passe ainsi de 5 à 10 foreuses, permettant de mener un vaste programme technique. Au total, ce sont près de 350 000 mètres de forage à circulation inverse et 25 000 mètres de forage au diamant qui seront réalisés à travers les zones clés de Belinga, Batouala et Boka Boka.

Cette accélération des sondages géologiques vise à affiner la connaissance des ressources en sous-sol, une condition essentielle pour orienter la conception de la future mine, valider les procédures d’autorisation administrative et planifier les infrastructures de transport associées.

Plus d’emplois direct et de retombées locales

Au-delà de la performance industrielle, la décision du groupe australien s’accompagne d’un impact social positif. Les effectifs directs affectés au projet passeront progressivement d’environ 1 250 personnes à près de 1 450 travailleurs. Actuellement, les nationaux représentent plus de 83 % de la main-d’œuvre engagée, un ratio que l’entreprise entend préserver tout en offrant des formations techniques renforcées aux équipes gabonaises. Parallèlement, le prestataire Capital Limited prévoit également de doubler ses équipes sur place.

« Belinga est un projet important pour Fortescue et pour le Gabon. L’intensification des activités de forage soutiendra nos travaux de définition des ressources et de développement du projet, tout en créant davantage d’emplois locaux et en renforçant les capacités du pays », a déclaré Ed Kalajzic, PDG de Fortescue Belinga.

Un partenariat au service des communautés

L’extension des chantiers promet également d’irriguer le tissu économique régional. Fortescue privilégie le recours aux fournisseurs, sous-traitants et prestataires de services locaux, stimulant ainsi la création d’emplois indirects dans la province de l’Ogooué-Ivindo.

En maintenant un dialogue étroit avec les autorités et les populations riveraines, la société réaffirme son intention de conduire ce chantier de grande ampleur de manière responsable et durable, afin que l’essor du projet se traduise par des bénéfices concrets pour l’économie gabonaise.