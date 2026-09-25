Gabon : Oligui Nguema et le FMI veulent établir une «situation réelle» de l’endettement 

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Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, s’est entretenu vendredi 25 septembre 2026 à Port-Gentil avec une délégation du Fonds monétaire international (FMI), dans le prolongement des travaux conduits avec les autorités gabonaises. Au centre des échanges : l’évaluation de la « situation réelle » de l’endettement du pays et la fiabilisation des données relatives aux finances publiques. Une séquence particulièrement importante alors que Libreville et l’institution de Bretton Woods poursuivent leurs discussions sur les réformes économiques et budgétaires ainsi que sur une trajectoire soutenable des comptes publics.

Combien le Gabon doit-il réellement et quelle photographie de ses engagements financiers doit désormais servir de référence ? La question se trouve implicitement au cœur des travaux engagés entre le gouvernement et le FMI. Selon la Communication présidentielle, les discussions avec le chef de l’État ont notamment porté sur la poursuite des travaux techniques menés avec les experts du ministère de l’Économie et des Finances. L’objectif annoncé est de rapprocher les différentes évaluations disponibles afin d’aboutir à une lecture partagée et suffisamment fiable de la situation financière du pays.

Fiabiliser les données de la dette

La démarche dépasse la seule détermination d’un montant. Disposer d’une connaissance exhaustive des engagements de l’État constitue une condition préalable à la définition d’une stratégie crédible de gestion de la dette, mais également à la programmation des dépenses publiques. La Présidence indique ainsi que les travaux doivent permettre de « consolider la fiabilité des données relatives aux finances publiques » et de rapprocher les différentes évaluations actuellement disponibles.

Cette clarification intervient alors que le Gabon et le FMI poursuivent leurs échanges sur les réformes économiques et budgétaires. Pour les autorités, l’équation consiste à restaurer une trajectoire soutenable des finances publiques sans réduire excessivement la capacité de l’État à financer ses investissements et ses politiques prioritaires. La Présidence met à cet égard en avant trois exigences : la transparence, la sincérité des comptes publics et la maîtrise durable de l’endettement.