Maroc-Gabon : Panthères menées par les Lions (1-0) à la pause !

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Le complexe Sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat a fait le plein ce vendredi 25 septembre 2026 pour la rencontre au sommet entre l’ogre Maroc et l’équipe du Gabon. Un premier café dans ce groupe A qui a vu le pays hôte trouver la piste pour ouvrir la marque d’une frappe surprenante du latéral gauche de Manchester United Mazraoui.

Face à des Lions de l’Atlas annoncés injouables dans ce duel entre pays amis, les jeunes Gabonais de Sébastien Migné ont refusé de s’écraser. Amonome dans ses buts, Rody Junior Effaghe en défense, le jeune Arsène Do Marcolino dans l’axe de la charnière défensive. Tout le monde a tiré dans le même sens pendant quarante-cinq minutes. Ezzalzouli et Zabiri ont multiplié les appels, cherché la faille, insisté.

Erreur de déconcentration sanctionnée !

La défense gabonaise, pourtant peu rodée à ce niveau, a tenu le choc, solidaire. À la 33e minute, Bouaddi a bien tenté d’accélérer le rythme pour le Maroc, sans succès. Et ce, puisque Jacques Ekomie veillait au grain au milieu de terrain. Devant, Kanga Guelor et Didier Ibrahim Ndong ont eux aussi fait le boulot, dans ce qui restera une première mi-temps solide pour les Panthères.Et puis il y a eu ce moment de flottement inattendu.

Une négligence d’André Poko, tout un bloc médian pris à défaut, et Mazraoui n’a pas laissé filer l’occasion : 1-0 pour le Maroc. Amonome, sur ce but, aurait sans doute pu faire mieux. À la pause, les Lions mènent donc logiquement au score, mais pas dans les débats. Le Gabon a montré du caractère face à un adversaire censé rouler sur cette rencontre. Reste à savoir si les Panthères tiendront la distance sur la durée. Une chose est sûre, l’espoir, lui, est toujours permis.