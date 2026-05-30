Gabon: maires, gouverneurs, préfets,forces de l’ordre sommés d’interner les malades mentaux !

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Les autorités administratives et les forces de l’ordre sont désormais appelées à jouer un rôle actif dans la prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux présentant un danger pour l’ordre public. Cette disposition est clairement encadrée par les articles 731 et 732 du Code de la santé gabonais, qui définissent les responsabilités des autorités locales face à cette problématique.

Le législateur tire la sonnette d’alarme. Selon l’article 731, « en cas de trouble à l’ordre public ou d’atteinte aux bonnes mœurs causées par un malade mental, les gouverneurs, les préfets, les maires et les forces de l’ordre sont chargés de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de son internement ». Le texte précise que cette intervention doit être menée en collaboration avec la famille, le responsable du centre ou de l’unité spéciale en santé mentale ainsi que les services sociaux compétents.

Une prise en charge encadrée pour un retour à l’ordre public

Au-delà des situations de troubles à l’ordre public, les autorités sanitaires, par le Code de la santé, se penchent également sur les cas des personnes atteintes de maladies mentales vivant dans la rue. Pour cela, les personnes assignées au respect de l’ordre public se doivent de les enregistrer. « En vue de préserver l’ordre public, les autorités citées à l’article ci-dessus et les forces de l’ordre sont chargées d’identifier et de récupérer tous les malades mentaux errants », dispose l’article 732 du Code de la Santé.

Cette mission doit également être conduite en étroite collaboration avec les familles, les responsables des centres de santé mentale et les services sociaux compétents. Une fois récupérées, ces personnes doivent être orientées vers des structures adaptées. Le texte indique à l’article 732 alinéa 1 que « cette récupération conduit à leur hospitalisation dans les centres ou unités spéciales de santé mentale en vue de leur prise en charge ».À travers ces dispositions, le Code de la santé entend concilier impératifs de sécurité publique et prise en charge médicale des personnes souffrant de troubles mentaux.