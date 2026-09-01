Ndjolé : le rescapé d’un violent accident à Engongome en soins intensifs

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Un homme dont l’identité n’avait pas encore été établie au moment des premières constatations se trouvait dans un état grave après avoir survécu à un violent accident de la circulation survenu à Engongome, à environ 35 kilomètres de Ndjolé, dans le département de l’Abanga-Bigné. Selon les informations rapportées par le quotidien L’Union dans son édition du 1er septembre 2026, le rescapé, d’abord évacué vers le Centre médical de Ndjolé, a été transféré dans un Centre hospitalier universitaire de Libreville où il était pris en charge en soins intensifs. Deux autres occupants du véhicule ont perdu la vie.

Sur ce tronçon reliant Ndjolé à Lalara, le Toyota Land Cruiser à bord duquel voyageaient les trois hommes a terminé sa course contre un arbre après une sortie de route particulièrement violente. Si Niels Ngoua-Sallah et Steve Savy Koupangoye, présenté comme le conducteur, sont décédés sur place, le troisième occupant a survécu au choc. Son état de santé nécessitait toutefois une prise en charge médicale renforcée dans la capitale.

Un rescapé d’abord évacué vers Ndjolé

« Gravement blessé, un troisième se trouve actuellement en soins intensifs dans un centre hospitalier universitaire de la capitale gabonaise », rapporte L’Union. Selon le récit de nos confrères, les secours l’ont dans un premier temps conduit au Centre médical de Ndjolé après l’accident.

Face à la gravité de ses blessures, son transfert vers Libreville a ensuite été décidé. « Le troisième occupant dont l’identité n’a pas été établie sur place a d’abord été évacué vers le Centre médical de Ndjolé. Avant d’être transféré à Libreville », précise le quotidien. L’Union ne donne toutefois aucune indication supplémentaire sur la nature de ses blessures ou l’évolution de son pronostic.

Deux occupants morts sur-le-champ

La violence de l’accident apparaît également dans l’état du véhicule. Selon L’Union, le Land Cruiser aurait terminé sa course contre un arbre et l’impact aurait été si important que « l’engin s’est retrouvé plié en deux ». Niels Ngoua-Sallah et Steve Savy Koupangoye seraient morts sur-le-champ.

Les deux victimes seraient demeurées coincées dans l’habitacle, leur extraction n’ayant pu intervenir qu’après le remorquage du véhicule. Une situation qui témoigne de la violence du choc subi par les trois occupants et rend d’autant plus préoccupant l’état du seul survivant.

Les circonstances de l’accident à établir

D’après une « source autorisée proche de la direction de l’enquête » citée par L’Union, le Land Cruiser, qui circulait dans le sens Lalara-Libreville, aurait effectué un dépassement jugé hasardeux. En cherchant à se rabattre face à l’arrivée d’un véhicule en sens inverse, le conducteur aurait perdu le contrôle du pick-up, lequel aurait alors pris la direction d’un ravin avant de heurter un arbre.

Cette reconstitution demeure celle rapportée au stade des premières investigations et devra être consolidée par l’enquête. Alors que deux familles pleurent déjà Niels Ngoua-Sallah et Steve Savy Koupangoye, l’attention reste désormais portée sur le troisième occupant : seul rescapé de cette violente embardée, il poursuit sa prise en charge en soins intensifs à Libreville.