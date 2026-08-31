Crise post-électorale de 2016 : le rôle ambigu de la France sous le feu des projecteurs

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Dix ans après l’assaut militaire contre le quartier général de Jean Ping et la sanglante répression de la présidentielle de 2016, les zones d’ombre entourant la position de Paris continuent d’alimenter les débats. Alors que le Gabon commémore une décennie de douleur et d’attente de justice, un rapport diffusé par Radio France internationale (RFI) interroge le rôle joué par la France durant ces journées critiques.

Au cœur de la tourmente de l’été 2016, l’attitude de l’ancienne puissance coloniale avait suscité de vives critiques au sein de l’opposition et de la société civile. Comme le rappelle RFI, la diplomatie française avait à l’époque exprimé sa « plus vive préoccupation » et réclamé la transparence des résultats, notamment dans le Haut-Ogooué, sans toutefois franchir le pas d’une remise en cause officielle de la réélection d’Ali Bongo.

La présence de forces de sécurité et de conseillers militaires français dans les arcanes du pouvoir gabonais au moment des faits constitue l’un des points les plus controversés du dossier. Plusieurs analystes soulignent dans l’enquête de RFI que Paris a longtemps privilégié la stabilité institutionnelle et la sauvegarde de ses intérêts stratégiques à Libreville, maintenant une position prudente face au bain de sang dénoncé par les partisans du changement.

Un deuil toujours vif et des appels persistants à la vérité

Aujourd’hui, l’ombre de cette crise plane encore sur le paysage politique gabonais. Les familles des disparus et les blessés de l’attaque du 31 août 2016 réclament toujours que toute la lumière soit faite sur les responsabilités de chacun, tant au niveau des donneurs d’ordre locaux que de leurs soutiens internationaux.

L’éclairage apporté par RFI rappelle que pour une large partie de la population gabonaise, la véritable réconciliation ne pourra advenir sans l’établissement des faits et la levée totale du secret sur l’implication des acteurs extérieurs durant cette tragédie.