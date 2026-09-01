Tchibanga : un corps sans vie découvert dans une rivière à Mafila

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Vanessa Loumba Mpiga, âgée de 22 ans, a été retrouvée sans vie samedi 29 août 2026 dans une rivière située au village Mafila, sur l’axe Tchibanga-Mayumba, dans la province de la Nyanga. Selon les informations rapportées par le quotidien L’Union dans son édition du 1er septembre 2026, la jeune femme se serait rendue sur les lieux pour une baignade. Les circonstances exactes de son décès restent, à ce stade, indéterminées et des investigations ont été autorisées afin d’en établir les causes.

Ce qui devait être une sortie ordinaire a ainsi viré au drame pour la famille de la jeune femme. D’après le récit de nos confrères de L’Union, l’inquiétude serait née lorsque Vanessa Loumba Mpiga n’est pas revenue au domicile familial. Sa grande sœur, Natacha Ibinga Mabiala, aurait alors demandé à un enfant de se rendre à la rivière pour vérifier si la jeune femme s’y trouvait toujours.

Une inquiétante absence suivie d’une macabre découverte

À son retour, l’enfant aurait informé sa mère de la présence du « corps inanimé de sa tante », rapporte L’Union. Natacha Ibinga Mabiala se serait alors immédiatement rendue sur place où elle aurait effectivement découvert Vanessa Loumba Mpiga immergée dans l’eau.

Les éléments disponibles ne permettent toutefois pas de déterminer ce qui s’est produit entre l’arrivée de la jeune femme à la rivière et la découverte de son corps. Accident de baignade ou autre circonstance ayant entraîné le décès : aucune hypothèse ne peut, à ce stade, être tenue pour établie.

Une enquête pour déterminer les causes du décès

Citant « une voix autorisée du tribunal de première instance de Tchibanga », L’Union indique que « les causes de cette mort demeurent indéterminées ». Une prudence essentielle dans cette affaire, alors qu’aucun élément communiqué ne permet encore de préciser les circonstances du drame.

Selon le quotidien, « des investigations ont été autorisées pour déterminer les causes de cette mort et d’établir, le cas échéant, d’éventuelles responsabilités ». Les conclusions de ces investigations seront donc déterminantes pour reconstituer les derniers instants de Vanessa Loumba Mpiga et établir précisément les circonstances de son décès.

La dépouille conservée au Centre hospitalier régional

Dans l’attente des résultats des investigations, la dépouille de la jeune femme a été transférée à la morgue du Centre hospitalier régional où elle demeure conservée, précise L’Union. Vanessa Loumba Mpiga était née le 8 mars 2004 à Four-Place, dans le département du Komo-Kango.

Ce nouveau drame survenu dans la Nyanga laisse désormais une famille dans l’attente de réponses. En l’état des informations disponibles, seule l’enquête devra permettre de déterminer si le décès de Vanessa Loumba Mpiga relève d’une noyade accidentelle ou d’autres circonstances, toute conclusion anticipée restant prématurée.