ONG Aurore : une levée de fonds pour venir en aide aux femmes victimes de violences

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L’ONG Aurore a organisé la cérémonie de la sixième édition de son initiative « Un refuge pour elles », consacrée à une levée de fonds destinée à achever la construction et l’équipement d’un centre d’accueil pour les femmes victimes de violences et leurs enfants à Port-Gentil. L’événement a réuni des représentants d’organisations internationales, des missions diplomatiques ainsi que plusieurs administrations publiques, témoignant d’un engagement collectif en faveur de la protection des femmes. Cette rencontre solidaire avait pour objectif de mobiliser les partenaires autour des besoins prioritaires du futur refuge avant son ouverture officielle.

La cérémonie s’est articulée autour de quatre temps forts. La présidente de l’ONG Aurore, Ida Flore Maroundou, a ouvert la soirée par une allocution rappelant les ambitions du projet et l’urgence d’offrir un espace sécurisé aux victimes. Des vidéos ont ensuite permis de présenter les actions déjà menées et l’évolution du chantier. La levée de fonds a constitué le moment central de la rencontre, avant une remise de présents symboliques aux ambassadeurs de l’ONG, distingués pour leur engagement constant en faveur de cette cause.

Des besoins essentiels avant l’ouverture du refuge

Dans son discours, Ida Flore Maroundou a salué le soutien des partenaires, notamment l’Ambassade de France au Gabon, qui a cofinancé la construction du bâtiment, ainsi que la société Maurel & Prom, qui a contribué à son équipement en mobilier. Elle a rappelé que le refuge proposera un accompagnement juridique, psychologique et des formations aux activités génératrices de revenus afin de favoriser la reconstruction et l’autonomisation des femmes accueillies. Les démarches administratives se poursuivent avec le ministère des Affaires sociales en vue de l’ouverture officielle du centre.

Toutefois, la présidente a souligné que plusieurs défis demeurent avant l’accueil des premières bénéficiaires. Implanté dans une zone non desservie en eau, le refuge nécessite la réalisation d’un forage, mais aussi l’installation d’une clôture sécurisée et d’un système de vidéosurveillance afin de garantir la sécurité des résidentes et de leurs enfants. En appelant les invités à soutenir concrètement cette initiative, Ida Flore Maroundou a lancé un message fort, les invitant à transformer leur solidarité en actions et en contributions financières pour faire de ce refuge un véritable lieu de protection et d’espoir.