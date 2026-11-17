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Face aux menaces sanitaires émergentes, la rapidité de diagnostic constitue souvent le facteur décisif pour enrayer une épidémie dès ses premiers foyers. Du 10 au 13 novembre 2026, Libreville a abrité un atelier stratégique consacré au renforcement des capacités de riposte du pays. Organisée par le Laboratoire national de santé publique (LNSP) et la direction générale de la planification, de l’évaluation et des partenariats du ministère de la Santé, cette session a réuni biologistes, techniciens et professionnels de santé autour d’un outil inédit : un laboratoire mobile pneumatique offert au Gabon par la Fédération de Russie.

Animée par des spécialistes de l’Institut de recherche anti-peste « Microbe » de la Fédération de Russie, la formation a alterné apprentissage conceptuel et mise en situation réelle. Après deux premières journées dédiées aux protocoles théoriques, les 12 et 13 novembre ont plongé les équipes gabonaises dans le concret.

Sous la supervision des experts russes, les participants ont appris à assembler, installer et rendre pleinement opérationnelle cette structure gonflable, entièrement démontable et transportable. Comme le souligne le communiqué du LNSP, l’infrastructure est conçue pour être démontée, acheminée sans délai puis remontée en toute autonomie partout où une alerte sanitaire l’exigera.

Haute sécurité et autonomie technique

Au-delà de sa mobilité, ce laboratoire de campagne répond aux exigences les plus strictes en matière de biosécurité. L’exercice pratique a permis de tester et de valider l’ensemble des dispositifs indispensables à la manipulation d’agents pathogènes à haut risque : système de ventilation à pression négative équipé de filtres HEPA H14, boîtes microbiologiques de sécurité et unité de désinfection par ultraviolets.

Dotée d’une alimentation électrique autonome et d’un système de régulation thermique, cette unité fonctionne indépendamment des infrastructures locales. Couplée aux matériels spécialisés et aux kits de diagnostic également fournis par Moscou, elle offre aux équipes médicales la possibilité d’intervenir au plus près des foyers infectieux afin d’accélérer l’identification des virus et bactéries.

Vers une souveraineté sanitaire renforcée

Cette initiative illustre le dynamisme de la coopération sanitaire entre Libreville et Moscou, qui dépasse la simple remise d’équipements pour privilégier le transfert de compétences. En formant directement les personnels nationaux à la maîtrise de cet outil, le Gabon consolide son dispositif de surveillance épidémiologique.

Désormais doté d’une capacité d’intervention projetable sur l’ensemble du territoire national pour détecter les maladies à potentiel épidémique (MPE), le pays franchit une étape majeure dans la sécurisation de son système de santé, plaçant l’anticipation et la réactivité au cœur de la protection des populations.