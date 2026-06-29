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PLFR 2026 : 6,62 milliards FCFA pour le programme de sécurité de la ville d’Okondja

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 29 juin 2026 à 21h00min
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Monument d'Okondja © D.R.
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Alors que le Projet de loi de finances rectificative (PLFR) 2026 réduit de près de 968 milliards de FCFA les investissements publics de l’État, certains projets jugés stratégiques sont intégralement préservés. C’est le cas du programme de sécurité de la ville d’Okondja, dans la province du Haut-Ogooué, dont l’enveloppe de 6,62 milliards de FCFA est maintenue sans aucune modification par rapport à la Loi de finances initiale. Un choix qui témoigne de l’importance accordée à la sécurisation de cette localité frontalière.

L’examen comparatif de la répartition des crédits d’investissement par mission et programme de la Loi de finances initiale 2026 et de la Liste des projets d’investissement public annexée au PLFR 2026 met en évidence l’apparition d’un nouveau projet d’envergure au profit de la ville d’Okondja chef-lieu du département de Sebe-Brikolo, dans la province du Haut-Ogooué.

Baptisé « Programme de sécurité de la ville d’Okondja », ce projet bénéficie d’une enveloppe de 6,62 milliards de FCFA. Cette dotation est intégralement maintenue dans le PLFR 2026 et constitue une nouveauté budgétaire, puisqu’aucune ligne spécifique ne lui était consacrée dans la répartition des crédits d’investissement de la Loi de finances initiale.

Une nouvelle priorité budgétaire

L’apparition de ce programme traduit un réajustement des priorités de l’État en cours d’exécution budgétaire. Alors que le PLFR procède à une réduction globale de près de 968 milliards de FCFA des investissements publics et que plusieurs projets voient leurs crédits diminuer, voire disparaître, celui consacré à la sécurisation de la ville d’Okondja est introduit avec une dotation conséquente.

Située dans le département de la Sébé-Brikolo, à proximité de la frontière avec la République du Congo, Okondja occupe une position stratégique dans l’est du Gabon. Cette localisation pourrait expliquer l’attention particulière portée par les pouvoirs publics au renforcement des dispositifs de sécurité dans cette partie du territoire national.

Quels investissements derrière les 6,62 milliards FCFA ?

Si le document budgétaire confirme l’inscription du projet et le montant des crédits mobilisés, il ne détaille pas la nature précise des investissements prévus. Il ne permet donc pas, à ce stade, d’identifier les infrastructures, les équipements ou les dispositifs qui seront financés dans le cadre de ce programme.

L’inscription de ce nouveau projet illustre néanmoins la capacité du PLFR à intégrer, en cours d’exercice, des opérations jugées prioritaires par le gouvernement. Elle montre également que le budget rectificatif ne se limite pas à réduire certaines enveloppes : il permet aussi d’introduire de nouveaux investissements répondant à des besoins émergents ou à des orientations stratégiques de l’État.

Pour les populations d’Okondja, cette dotation de 6,62 milliards de FCFA constitue un signal fort. Les prochains mois permettront toutefois de mesurer la portée réelle de ce programme, à travers la publication de ses composantes et le lancement effectif des investissements annoncés.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 29 juin 2026 à 21h00min
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Henriette Lembet

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2 commentaires

  1. une  » donation  » de plus de 6 milliards !
    Des spécialistes en création de conflits ?

    Qu’on ne s’étonne de rien si les réseaux sociaux frappent une nième fois, alors que ces génies de la finance tenterait de tout étouffer en les bloquant, dans cette période où l’on s’activerait à assainir nos finances publiques ! Mais hélas peut-être que ces réductions viseraient à dilapider le gap vers des donations injustifiées !

    Vive la Vème République où le pilotage à vue serait la meilleure méthode pour des profanes de la finance ainsi que leurs donneurs d’ordre !

    Répondre

    1. une  » donation  » de plus de 6 milliards !
      Des spécialistes en création de conflits ?

      Qu’on ne s’étonne de rien si les réseaux sociaux frappent une nième fois, alors que ces génies de la finance tenteraient de tout étouffer en les bloquant, dans cette période où l’on s’activerait à assainir nos finances publiques ! Mais hélas peut-être que ces réductions viseraient à dilapider le gap vers des donations injustifiées !

      Vive la Vème République où le pilotage à vue serait la meilleure méthode pour des profanes de la finance ainsi que leurs donneurs d’ordre !

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