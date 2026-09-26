CNNII : Herman Nzoundou Bignoumba installé directeur général adjoint face au défi de la relance

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Nommé lors du Conseil des ministres du 18 septembre 2026, Herman Nzoundou Bignoumba a officiellement pris ses fonctions de directeur général adjoint de la Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale (CNNII), mercredi 23 septembre au Beach Acaé, dans le 5e arrondissement de Libreville, rapporte Gabonmailinfos (GMI). Installé par le directeur général Alexis Mpiga Okoumba, le nouveau responsable rejoint une entreprise confrontée à plusieurs défis, notamment l’assainissement de ses finances, l’amélioration des conditions de travail et la modernisation de ses infrastructures.

La direction de la CNNII se complète. Cinq jours après sa nomination en Conseil des ministres, Herman Nzoundou Bignoumba a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions en présence des équipes de la compagnie. Au-delà du cérémonial, cette arrivée intervient dans une période où l’entreprise publique est appelée à renforcer ses capacités opérationnelles et à faire avancer plusieurs projets d’infrastructures. Le nouveau tandem dirigeant sera donc attendu sur sa capacité à transformer les orientations annoncées en améliorations concrètes pour la compagnie et ses usagers.

Herman Nzoundou Bignoumba officiellement installé

La cérémonie s’est déroulée sous la conduite d’Alexis Mpiga Okoumba. « Au nom du président de la République, chef de l’État, chef du gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema, et au nom du ministre d’État des Transports, de la Marine marchande et de la Logistique, Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, je vous installe dans votre poste de directeur général adjoint de la CNNII », a déclaré le directeur général.

Prenant la parole à son tour, Herman Nzoundou Bignoumba a exprimé sa reconnaissance pour la confiance placée en lui avant de s’engager à mettre ses capacités au service de l’entreprise. Présenté aux collaborateurs comme un responsable expérimenté, il devra désormais travailler aux côtés du directeur général sur les différents dossiers de la compagnie. Une répartition des responsabilités dont les résultats seront notamment appréciés au regard de l’évolution opérationnelle de la CNNII.

Des infrastructures à remettre au centre

La cérémonie a été suivie d’une visite des installations de l’entreprise afin de permettre au nouveau directeur général adjoint de prendre connaissance de son environnement de travail et de certains projets en cours. Alexis Mpiga Okoumba et Herman Nzoundou Bignoumba se sont notamment rendus au quai du Beach Acaé avant de visiter le site devant accueillir les futures installations de la CNNII à Oloumi, à proximité du Centre d’appui à la pêche artisanale de Libreville (CAPAL).

Cette tournée a également permis aux deux responsables de prendre connaissance de plusieurs difficultés auxquelles l’entreprise reste confrontée. Le déplacement n’a toutefois pas pu être étendu au chantier de Cocobeach, où la CNNII porte un projet de construction d’un futur port, en raison notamment de la distance et du temps disponible. Ce projet constitue pourtant l’un des dossiers qui devront être suivis par la nouvelle équipe dirigeante.

Une direction attendue sur les résultats

L’installation d’un nouveau directeur général adjoint ne constitue toutefois qu’une étape administrative. Pour la CNNII, les enjeux se situent désormais dans la capacité de sa direction à assainir la situation financière de l’entreprise, améliorer les conditions de travail de ses agents, renforcer ses capacités de transport et conduire à terme les investissements nécessaires à son développement.

Les projets d’Oloumi et de Cocobeach devront notamment passer du stade des intentions et des chantiers à celui d’infrastructures effectivement opérationnelles. Dans un pays disposant d’un important réseau fluvial et d’une façade maritime de premier plan, la performance d’une compagnie nationale de navigation constitue également un enjeu de mobilité et de développement économique. Pour le tandem Alexis Mpiga Okoumba-Herman Nzoundou Bignoumba, la nouvelle séquence qui s’ouvre sera donc moins jugée sur les engagements formulés lors de l’installation que sur la capacité de la CNNII à retrouver progressivement des moyens, des infrastructures et une activité à la hauteur de sa vocation.