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Quatre-vingts jeunes Gabonais ont bénéficié d’une formation intensive aux outils numériques, organisée sur deux semaines par Ogooué Labs et École 241, grâce au financement du Conseil national des Églises pentecôtistes, évangéliques et de réveil du Gabon (CNEPER). La cérémonie de remise des attestations, organisée au siège provisoire du CNEPER, derrière le Camp de Gaulle à Libreville, s’est déroulée en présence du Vice-président du gouvernement, Hermann Immongault, et de plusieurs responsables institutionnels et économiques. Une initiative destinée à renforcer l’employabilité des jeunes et à encourager leur insertion dans l’économie numérique.

Dans un contexte où l’emploi des jeunes constitue l’un des principaux défis socioéconomiques du Gabon, les initiatives de formation professionnelle se multiplient pour favoriser l’acquisition de compétences adaptées aux besoins du marché. C’est dans cette perspective que s’inscrit ce programme, qui a permis à 80 bénéficiaires de se familiariser avec les outils du numérique et leurs applications dans l’entrepreneuriat.

Deux semaines de formation pour renforcer les compétences numériques

Répartis en deux groupes de 40 participants, les bénéficiaires ont suivi une formation intensive visant à développer leurs aptitudes numériques et à leur donner les moyens de concevoir des projets, de créer des activités et de saisir les opportunités offertes par les nouvelles technologies.

Au terme de ce parcours, les participants ont reçu leurs attestations lors d’une cérémonie organisée à l’Église Le Torrent Le Son de la Trompette Gabon. Pour les organisateurs, cette étape marque le début d’un processus d’autonomisation qui devra désormais se traduire par la mise en pratique des connaissances acquises.

Une première collaboration entre le CNEPER et École 241

Cette initiative constitue une première pour Ogooué Labs et École 241, dont une formation a été financée, pour la première fois depuis leur création, par le CNEPER. Ce partenariat illustre la volonté d’une organisation confessionnelle de contribuer directement au développement des compétences professionnelles des jeunes Gabonais.

La cérémonie s’est déroulée en présence du président du CNEPER, le pasteur Gaspard Obiang, du fondateur d’Ogooué Labs et École 241, Sylvère Boussamba, ainsi que de Sylvose Mve, directeur marketing d’Airtel Gabon. La participation du Vice-président du gouvernement, Hermann Immongault, a également marqué ce rendez-vous consacré à la formation et à l’insertion des jeunes.

Le numérique comme levier d’insertion professionnelle

Au-delà de la remise des attestations, cette initiative met en lumière la contribution que peuvent apporter les acteurs privés, associatifs et confessionnels à la formation professionnelle. Dans un environnement économique marqué par la transformation digitale, l’acquisition de compétences numériques représente une opportunité pour les jeunes souhaitant accéder à l’emploi ou développer leurs propres activités.

Reste désormais l’enjeu de l’accompagnement après la formation. Car si l’acquisition de compétences constitue une première étape, leur valorisation dépendra notamment de l’accès aux équipements, aux opportunités professionnelles et aux dispositifs d’appui à l’entrepreneuriat. Pour les 80 bénéficiaires, le véritable défi commence donc avec la transformation de leurs acquis en activités économiques concrètes.