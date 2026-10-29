Libreville : «Aborafane», une rencontre sonore tradimoderne prévu ce 30 octobre à l’IFG

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Entre pulsations électroniques et murmures de la canopée, le projet « Aborafane »,qui signifie « Merci forêt », s’apprête à investir la scène librevilloise. Portée par l’Institut français du Gabon avec le soutien précieux du label français Blanc Manioc, cette création artistique originale prévu ce vendrdi 30 octobre 2026, réunit le compositeur Praktika, la chanteuse Orphée et le musicien Lihano pour un dialogue inédit entre modernité numérique et patrimoine naturel.

Au cœur de cette alchimie musicale, chaque artiste déploie une sensibilité unique. DJ et producteur français signé chez Blanc Manioc, Praktika s’appuie sur une décennie de collaborations avec des instrumentistes africains et cinq années vécues sur le continent pour faire dialoguer machines et acoustique. À ses côtés, la chanteuse et compositrice gabonaise Orphée met sa vaste palette vocale et son impressionnant vécu scénique . Lequel a notamment ete forgé aux côtés d’artistes renommés comme Pamela Badjogo, Shan’L, Lord Ekomy Ndong et Singuila.

Un pont culturel tourné vers l’international

Enfin, Lihano, chanteur, harpiste et percussionniste originaire de Koulamoutou, apporte une dimension spirituelle profonde grâce à son initiation au Bwiti et au rite Menganga beyene, exprimant son art à travers la harpe, les percussions tsockè et obaka, ainsi que la flûte pygmée. Issu d’excursions immersives au cœur de la nature gabonaise, ce spectacle d’une durée de soixante minutes transcende les frontières esthétiques en mariant habilement inspirations bwiti, chants traditionnels et innovations numériques.

Conçu comme la toute première étape artistique avant de s’ouvrir prochainement à une grande tournée internationale, Aborafane incarne ainsi un pont culturel vibrant entre les racines profondes du Gabon et l’avant-garde musicale mondiale. Pour rappel, le rendez-vous est prévu pour le vendredi 30 octobre 2026 à 19h00 dans la Salle Pierre Akendengue de l’Institut Français du Gabon, cette sortie de résidence de musique trad’actuelle d’une durée de soixante minutes est ouverte au public et matérialise une immersion directe au cœur de la forêt équatoriale.