Gabon : l’artiste Patience Dabany se lance dans le gospel 

La chanteuse gabonaise à la renommée mondiale Patience Dabany est de retour en musique. La mère du président déchu Ali Bongo Ondimba a choisi le genre Gospel pour sortir, le mardi 2 janvier 2024, deux singles adressés à Dieu intitulés « Je vais attendre » et « Nzambe Na Ngai ».

C’est assurément un retour inopiné de cette grande voix du Gabon. Après avoir brillé de mille feux en 2022 sur la scène du festival les étoiles du Gabon et fait parler d’elle ces dernières semaines à travers les médias et les réseaux sociaux pour avoir tenu des propos désobligeant envers le numéro un gabonais. Patience Dabany alias la Mama signe son retour en musique avec deux nouveaux singles.

« Je vais attendre » et « Nzambe Na Ngai »

Intitulés « Je vais attendre » et « Nzambe Na Ngai » ces deux titres semblent être des lettres ouvertes envoyées tels des psaumes à Dieu. En effet, dans le premier cité Patience Dabany dit attendre une réponse du seigneur. L’implorant de l’élever à nouveau, la chanteuse dit être confiante pour la venue et la matérialisation de son miracle. « Je sais que tu vas à nouveau m’élever par un miracle oh Yawhe ».

S’agissant de « Nzambe Na Ngai », l’incontournable Mama loue son Dieu pour ses bienfaits. La chanteuse de 83 ans envoie toutes ses prières vers son Dieu. Tout en déclarant son amour pour « Djami » dans un rythme sebene. Agrémente de Teke, de français et de lingala.

C’est en tout cas un retour fracassant. Si pour certains ces lettres au très haut sont une préparation de son départ vers l’au-delà, pour d’autres ce sont des répentances car chaque âme mérite une seconde chance. Espérons que la Mama connaisse le même succès qu’autrefois dans cette nouvelle carrière en tant qu’artiste gospel.