Digital New Report : 27% de la population mondiale s’informe plus sur les médias en ligne en 2026 

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La transformation numérique des habitudes d’information mondiale franchit un nouveau cap décisif en cette année 2026. Selon le très attendu Digital News Report publié par le Reuters Institute, les modes de consommation de l’actualité se réinventent profondément au détriment des supports traditionnels. Alors que les journaux télévisés historiques subissent une baisse structurelle d’audience, de nouvelles pratiques interactives et à la demande s’imposent durablement dans les foyers à travers le monde entier.

Le rapport met ainsi en lumière une tendance forte et révélatrice des mutations actuelles : un quart (27 %) des personnes interrogées regardent désormais des actualités à la demande via des applications telles que YouTube directement sur leur téléviseur connecté. Cette mutation illustre parfaitement la quête d’une information plus flexible, visuelle et accessible à tout moment, loin des contraintes et des grilles de programmes figées de la télévision traditionnelle.

La mutation numérique, un impératif pour l’écosystème médiatique au Gabon

​Cette dynamique globale trouve un écho tout particulier sur le terrain africain, et plus précisément au Gabon où le paysage médiatique est largement porté par le numérique. Dans ce pays, la majorité des médias actifs sont en ligne, à l’instar de plateformes influentes comme Gabon Media Time, Gabon Review, GabonActu et bien d’autres, qui ont su capter l’attention d’une population ultra-connectée et en quête de réactivité constante.

Face à cette dématérialisation galopante, les médias traditionnels s’adaptent pour survivre et prospérer. Des structures audiovisuelles historiques, à l’instar de Gabon 24, opèrent une transition numérique agressive en migrant massivement vers le web. En multipliant les formats vidéo sur les réseaux et plateformes de streaming, ces acteurs cherchent à toucher une audience plus large et diversifiée, prouvant que l’avenir de la presse locale se joue désormais à la croisée du numérique et de l’audiovisuel.