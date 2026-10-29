Derniers articlesHi-Tech

Digital New Report : 27% de la population mondiale s’informe plus sur les médias en ligne en 2026 

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 29 octobre 2026 à 12h53min
1 674 Temps de lecture 1 minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préféréesMédia certifié par Média Métri
Image illustrative © D.R.
Ecouter l'article

La transformation numérique des habitudes d’information mondiale franchit un nouveau cap décisif en cette année 2026. Selon le très attendu Digital News Report publié par le Reuters Institute, les modes de consommation de l’actualité se réinventent profondément au détriment des supports traditionnels. Alors que les journaux télévisés historiques subissent une baisse structurelle d’audience, de nouvelles pratiques interactives et à la demande s’imposent durablement dans les foyers à travers le monde entier.

Le rapport met ainsi en lumière une tendance forte et révélatrice des mutations actuelles : un quart (27 %) des personnes interrogées regardent désormais des actualités à la demande via des applications telles que YouTube directement sur leur téléviseur connecté. Cette mutation illustre parfaitement la quête d’une information plus flexible, visuelle et accessible à tout moment, loin des contraintes et des grilles de programmes figées de la télévision traditionnelle.

La mutation numérique, un impératif pour l’écosystème médiatique au Gabon

​Cette dynamique globale trouve un écho tout particulier sur le terrain africain, et plus précisément au Gabon où le paysage médiatique est largement porté par le numérique. Dans ce pays, la majorité des médias actifs sont en ligne, à l’instar de plateformes influentes comme Gabon Media Time, Gabon Review, GabonActu et bien d’autres, qui ont su capter l’attention d’une population ultra-connectée et en quête de réactivité constante.

Canal_octobre

Face à cette dématérialisation galopante, les médias traditionnels s’adaptent pour survivre et prospérer. Des structures audiovisuelles historiques, à l’instar de Gabon 24, opèrent une transition numérique agressive en migrant massivement vers le web. En multipliant les formats vidéo sur les réseaux et plateformes de streaming, ces acteurs cherchent à toucher une audience plus large et diversifiée, prouvant que l’avenir de la presse locale se joue désormais à la croisée du numérique et de l’audiovisuel. 

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 29 octobre 2026 à 12h53min
1 674 Temps de lecture 1 minute
Photo de Blandine Biloghe

Blandine Biloghe

Articles similaires

JOJ Dakar 2026 : les athlètes gabonais reçoivent le drapeau national avant leur départ

29 octobre 2026 à 13h23min

Sommet Russie-Afrique : Hermann Immongault au Kremlin pour positionner le Gabon au cœur des investissements industriels

29 octobre 2026 à 11h57min

Sommet Russie-Afrique : Moscou veut doubler ses échanges économiques d’ici 2030

29 octobre 2026 à 11h30min

SEEG : Travaux de maintenance de la station de production d’eau potable de Ntoum 

29 octobre 2026 à 11h18min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page