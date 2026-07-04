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Gabon–Royaume-Uni : fin d’une mission pour Aïchatou Sanni sous le sceau d’un rapprochement historique

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 4 juillet 2026 à 10h47min
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A droite le Haut-Commissaire du Gabon au Royaume-Uni, Aïchatou Sanni Aoudou © D.R
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Après plus de dix années passées à la tête du Haut-Commissariat du Gabon au Royaume-Uni, Aïchatou Sanni Aoudou a officiellement quitté Londres le 23 juin 2026. De l’entrée du Gabon dans le Commonwealth à la réouverture de l’ambassade britannique à Libreville, en passant par le renforcement des investissements et du dialogue politique, la diplomate laisse derrière elle un bilan marqué par une intensification sans précédent des relations entre les deux pays.

Le Gabon tourne une page de sa diplomatie au Royaume-Uni. Arrivée au terme de sa mission, Aïchatou Sanni Aoudou, Haut-Commissaire de la République gabonaise auprès du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, a quitté définitivement Londres le 23 juin 2026, après avoir accompli les formalités protocolaires d’usage auprès des autorités britanniques et du corps diplomatique.

Diplomate de carrière, elle avait présenté ses lettres de créance à Sa Majesté la reine Elizabeth II le 9 décembre 2015, ouvrant ainsi une mission de plus de dix ans au cours de laquelle les relations entre Libreville et Londres ont connu une évolution significative.

Une décennie de rapprochement entre Libreville et Londres

Le passage d’Aichatou Sanni Aoudou à Londres aura coïncidé avec plusieurs avancées diplomatiques majeures. Parmi les plus emblématiques figure l’adhésion du Gabon au Commonwealth en juin 2022, une étape stratégique qui a renforcé l’ouverture du pays vers l’espace anglophone.

Sa mission a également été marquée par la réouverture, en 2024, de l’ambassade du Royaume-Uni au Gabon, avec résidence à Libreville, plus de trente ans après sa fermeture. À cela s’ajoutent le renforcement du dialogue politique et parlementaire, l’approfondissement de la coopération dans les domaines de l’environnement et du climat, ainsi que l’amélioration des procédures d’obtention des visas britanniques grâce à l’organisation de sessions consulaires mensuelles à Libreville.

Une coopération économique en pleine expansion

Sous son mandat, la diplomatie économique a également pris une nouvelle dimension. Plusieurs forums d’affaires organisés à Londres et à Libreville ont favorisé le rapprochement entre investisseurs britanniques et autorités gabonaises. En 2026, la société britannique Block Energy Plc, cotée à la Bourse de Londres, a annoncé son entrée sur le marché gabonais à travers un accord conditionnel portant sur les permis offshore de Ndjila et Mpari.

Le secteur minier a lui aussi bénéficié de cette dynamique avec l’implication du groupe Fortescue, acteur majeur de l’industrie minière internationale, dans le développement du projet de fer de Belinga, en partenariat avec l’État gabonais. Ce projet illustre la volonté commune de promouvoir une exploitation minière conciliant performance économique et exigences environnementales.

Des adieux marqués par une reconnaissance exceptionnelle

Le départ de la diplomate gabonaise a donné lieu à plusieurs cérémonies d’hommage. Fait particulièrement remarquable, le Marshal du Corps diplomatique britannique, Sir Alistair Harrison, directeur du protocole de Sa Majesté le roi Charles III, s’est personnellement déplacé au Haut-Commissariat du Gabon, rompant avec la tradition diplomatique qui veut généralement que ce soit l’ambassadeur sortant qui effectue une visite d’adieu.

Mandaté par le souverain britannique, il a transmis un message officiel du roi Charles III aux autorités gabonaises et remis à Aichatou Sanni Aoudou un portrait dédicacé du couple royal, geste hautement symbolique témoignant de la qualité des relations entre les deux États. À la suite de cette rencontre, plusieurs réceptions ont été organisées en son honneur par le Groupe des ambassadeurs africains ainsi que par celui des Femmes ambassadrices accréditées à Londres.

Au terme de plus d’une décennie de représentation diplomatique, le bilan d’Aïchatou Sanni Aoudou apparaît marqué par un renforcement durable des relations politiques, économiques et institutionnelles entre le Gabon et le Royaume-Uni. Une trajectoire qui prolonge également son parcours diplomatique, après avoir occupé, de 2011 à 2015, les fonctions d’ambassadeur du Gabon en Afrique du Sud, au Botswana et au Mozambique, avec résidence à Pretoria.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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