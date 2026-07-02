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Gabon-Royaume-Uni  : Simon Day fait ses adieux à Oligui Nguema

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 2 juillet 2026 à 19h57min
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Simon Day, ambassadeur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Simon Day reçu par le président Brice Clotaire Oligui Nguema © D.R
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Une page se tourne pour la diplomatie britannique au Gabon, mais les fondations de la relation bilatérale n’ont jamais semblé aussi solides. Mercredi 1er juillet 2026, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a accordé une audience d’adieu à l’ambassadeur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Simon Day. Une rencontre qui a permis de dresser le bilan d’une mission diplomatique particulièrement fructueuse, arrivée désormais à son terme.

Au cours de cet entretien, les deux hommes ont passé en revue les réalisations des deux dernières années. Cette période a été marquée par un dialogue politique de haut niveau et une diversification notable des échanges. Loin de se cantonner aux simples formalités d’usage, le partenariat entre Libreville et Londres s’est profondément ancré dans des secteurs cruciaux. La gouvernance, le commerce, la coopération économique et les investissements ont ainsi été au cœur de cette feuille de route partagée.

Le chef de l’État a profité de l’occasion pour saluer chaleureusement l’action du diplomate britannique. Son Excellence Simon Day a en effet su maintenir et renforcer les liens d’amitié dans un contexte national singulier, caractérisé par de vastes réformes institutionnelles et une transition active vers le retour à l’ordre constitutionnel.

Un héritage durable pour l’avenir des investissements

De son côté, l’ambassadeur sortant n’a pas caché sa gratitude envers le peuple et les autorités gabonaises pour l’accueil chaleureux dont il a bénéficié tout au long de son mandat. Simon Day a salué les progrès constants enregistrés par le Gabon ces derniers mois. Il a également profité de cette tribune pour réitérer le vif intérêt des opérateurs économiques britanniques pour le marché gabonais, soulignant que le pays regorge d’opportunités d’affaires prometteuses.

L’environnement et le développement en ligne de mire

Au-delà des questions économiques, l’avenir de la planète reste le ciment de cette alliance. Le Gabon, souvent qualifié de « poumon vert », trouve en la Grande-Bretagne un allié de poids. Les discussions ont réaffirmé l’alignement parfait des deux nations sur les enjeux environnementaux majeurs, notamment la protection des forêts denses et le développement durable.

En se disant au revoir, Libreville et Londres ont surtout réaffirmé leur volonté de maintenir ce cap. Ce partenariat renouvelé, basé sur la confiance mutuelle et le respect, promet de continuer à porter ses fruits pour une prospérité partagée.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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