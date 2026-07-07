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BEAC : la monnaie chinoise bientôt intégrée dans les réserves de change ?

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 7 juillet 2026 à 8h35min
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Le Yuan la monnaie chinoise © D.R
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La Chine confirme, année après année, son statut de partenaire économique majeur des pays africains. Cette montée en puissance se traduit par une intensification des échanges commerciaux et des investissements, notamment dans les infrastructures, les télécommunications et l’industrie. Toutefois, ces transactions restent pénalisées par des coûts de conversion élevés, les opérateurs devant généralement passer par l’euro ou le dollar avant d’accéder au yuan. Afin de réduire ces charges et d’améliorer l’efficacité des paiements, la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC) envisage désormais d’intégrer la monnaie chinoise dans ses réserves de change. Cette orientation a été évoquée par le gouverneur, Yvon Sana Bangui, à l’occasion d’une rencontre à Yaoundé avec les responsables de Huawei Digital Finance.

Selon le site économique EcoMatin, les discussions entre le gouverneur de la BEAC et les dirigeants de Huawei Digital Finance ont porté sur « l’opportunité stratégique d’une diversification des réserves de change de la BEAC à travers l’intégration du yuan chinois ». Cette réflexion répond à un enjeu économique majeur, celui de réduire les coûts de conversion entre le franc CFA, l’euro, le dollar et le yuan, qui renchérissent les échanges entre les pays de la CEMAC et la Chine. Une telle diversification permettrait également à la banque centrale de mieux adapter la gestion de ses réserves à l’évolution des flux commerciaux avec son principal partenaire asiatique.

Renforcement de la coopération monétaire avec la Chine

Selon EcoMatin, le rapport de politique monétaire de la BEAC ne précise pas la répartition actuelle de ses réserves de change par devise. Au-delà de cette question, l’institution souhaite également renforcer la traçabilité des paiements entre les États de la CEMAC et la Chine afin de mieux contrôler les flux financiers transfrontaliers, de lutter contre les circuits informels et d’améliorer le rapatriement des devises issues du commerce extérieur. Selon la banque centrale, l’intégration du yuan comme monnaie de réserve constituerait un levier économique important en supprimant les coûts liés aux multiples conversions monétaires qui pèsent encore sur les transactions sino-africaines.

Pour donner une traduction concrète à cette ambition, une visite officielle de Yvon Sana Bangui auprès de son homologue de la Banque populaire de Chine est annoncée. Cette rencontre devrait permettre d’examiner plusieurs axes de coopération, notamment la mise en place de mécanismes de compensation en yuan, la diversification des réserves de change de la BEAC et la modernisation des infrastructures financières de la CEMAC. Si elle venait à se concrétiser, cette initiative marquerait une étape importante dans le renforcement des relations monétaires entre l’Afrique centrale et la Chine. Soulignons que cette annonce intervient alors que la Chine a ouvert son marché aux économies africaines, qui peuvent désormais commercer avec l’Empire du milieu sans barrières douanières 

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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