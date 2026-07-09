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Port-Gentil : la mairie dément tout parrainage d’un programme de réinsertion des jeunes

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 9 juillet 2026 à 13h30min
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Hôtel de ville de Port-Gentil © D.R.
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La mairie de Port-Gentil dément toute implication dans un prétendu programme de réinsertion des jeunes relayé sur les réseaux sociaux.Dans un communiqué publié le 7 juillet 2026, le Cabinet du Maire affirme que l’affiche présentant Pascal Houangni Ambouroue comme parrain de cette initiative est un faux. Les autorités municipales dénoncent une utilisation frauduleuse de l’identité du premier magistrat de la commune et invitent les populations à faire preuve de vigilance face à cette désinformation.

Selon le Cabinet du Maire, aucune demande officielle n’a été introduite en vue d’obtenir le parrainage de cette activité. Les responsables municipaux rappellent que toute sollicitation de soutien, de patronage ou de parrainage adressée à la Municipalité est soumise à une procédure administrative précise. Celle-ci passe obligatoirement par une demande écrite auprès du Cabinet du Maire, suivie d’une autorisation formelle avant toute communication publique. En l’absence de cette procédure, toute annonce faisant état d’un engagement de la mairie est considérée comme non autorisée.

Une mise en garde contre les usages frauduleux

Dans son communiqué, le Cabinet de Pascal Houangni Ambouroue met également en garde les personnes physiques ou morales qui utiliseraient le nom, l’image ou la qualité du Maire de Port-Gentil sans autorisation préalable. Il souligne que de tels agissements exposent leurs auteurs à des poursuites, conformément aux dispositions en vigueur. Cette précision traduit la volonté de la municipalité de préserver son image institutionnelle et d’éviter toute confusion susceptible d’induire les citoyens en erreur.

Face à la multiplication des informations diffusées sur les plateformes numériques, la mairie invite enfin les populations à se référer exclusivement aux canaux officiels de communication de la Commune de Port-Gentil pour vérifier l’authenticité des annonces. Ce rappel vise à lutter contre la propagation de fausses informations et à renforcer la confiance entre l’administration municipale et les citoyens. En prenant publiquement position, le Cabinet du Maire entend couper court à toute ambiguïté autour de cette affiche et réaffirme que seule une communication validée par les services compétents engage officiellement la Municipalité.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 9 juillet 2026 à 13h30min
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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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