OMS : démence, troubles du sommeil ces symptômes non moteurs de la maladie de Parkinson 

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Le monde célébrait le 12 avril, la journée mondiale du Parkinson. Une maladie du cerveau qui entraîne des troubles de la santé mentale notamment la démence et du sommeil et qui touche principalement les personnes âgées, en particulier les hommes. D’où l’importance de faciliter l’accès aux médicaments, à des professionnels de santé qualifiés et à des services de proximité pour assurer des soins de qualité.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la maladie de Parkinson entraîne des taux élevés d’invalidité et nécessite des soins. En effet, les spécialistes révèlent que les personnes atteintes de la maladie développent également une démence, un terme générique désignant plusieurs maladies qui affectent la mémoire, d’autres capacités cognitives et le comportement, compromettant ainsi la capacité d’une personne à mener ses activités quotidiennes.

Des symptômes multiples et des facteurs de risque à surveiller

Si jusqu’alors la cause de la maladie de Parkinson reste inconnue, l’OMS souligne que le risque de la contracter est plus élevé chez les personnes ayant des antécédents familiaux. Des facteurs comme l’exposition à la pollution de l’air, aux pesticides et aux solvants peuvent également accroître ce risque. La maladie se manifeste par des troubles non moteurs tels que les troubles du sommeil, les douleurs ou encore les troubles sensoriels, mais aussi par des troubles moteurs comme les tremblements, la rigidité, les mouvements involontaires, les difficultés à marcher et le déséquilibre.

Face à cette situation, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) appelle à une meilleure prise en charge des personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Celles-ci sont souvent confrontées à la stigmatisation, notamment à une discrimination injuste sur le lieu de travail et à un manque d’inclusion sociale. Bien que la maladie soit incurable, des traitements incluant médicaments, chirurgie et réadaptation permettent de soulager les symptômes. En mai 2022, l’Assemblée mondiale de la Santé a d’ailleurs approuvé le Plan d’action mondial intersectoriel sur l’épilepsie et les autres troubles neurologiques 2022-2031.