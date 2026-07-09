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Santé : l’herboristerie, une approche naturelle pour soutenir l’équilibre hormonal

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 9 juillet 2026 à 14h52min
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Les hormones influencent de nombreuses fonctions essentielles de  l’organisme, notamment l’énergie, le sommeil, l’humeur, l’appétit, le métabolisme et la santé reproductive. Lorsqu’un déséquilibre hormonal survient, il peut affecter la qualité de vie et entraîner des symptômes parfois difficiles à identifier. Face à cette situation, les herboristes, spécialistes des plantes médicinales, rappellent que certaines espèces végétales peuvent contribuer à soutenir l’équilibre hormonal lorsqu’elles sont utilisées de manière appropriée, en complément d’une bonne hygiène de vie et, si nécessaire, d’un suivi médical.

Selon les herboristes, plusieurs signes peuvent évoquer un déséquilibre hormonal, notamment une fatigue persistante, des troubles du sommeil, des changements d’humeur, des cycles menstruels irréguliers, une baisse d’énergie ou encore des variations inexpliquées du poids. Ils soulignent qu’il est important de ne pas s’automédiquer et de consulter un professionnel de santé afin d’identifier l’origine de ces symptômes. Et pour cause les plantes médicinales ne remplacent pas un traitement médical mais elles peuvent constituer un soutien complémentaire pour accompagner les mécanismes naturels de l’organisme et à favoriser un meilleur équilibre global.

Les plantes médicinales au cœur de l’accompagnement hormonal

Les spécialistes des herbes citent plusieurs plantes traditionnellement utilisées pour accompagner les variations hormonales. Le trèfle rouge et la sauge figurent parmi les plus connues pour aider certaines femmes à mieux vivre la ménopause, notamment en contribuant à réduire les bouffées de chaleur et à améliorer le confort quotidien. D’autres plantes sont également utilisées pour soutenir les glandes surrénales ou favoriser une meilleure gestion du stress, un facteur susceptible d’influencer l’équilibre hormonal.

Les herboristes rappellent toutefois que chaque plante possède des indications, des contre-indications et des précautions d’emploi.  D’où l’importance d’un accompagnement personnalisé recommandé avant toute utilisation. De plus, ces derniers attirent également l’attention sur l’influence de notre environnement. En effet, l’exposition aux xénoestrogènes, des substances chimiques présentes dans certains plastiques, cosmétiques ou pesticides, pourrait perturber l’équilibre entre les œstrogènes et la progestérone.

De ce fait, il est essentiel d’adopter une alimentation équilibrée, pratiquer une activité physique régulière, limiter le stress et privilégier des produits moins exposés à ces substances sont autant de mesures qui peuvent contribuer au bien-être hormonal. Associées à un usage raisonné des plantes médicinales sous les conseils d’un herboriste et d’un professionnel de santé, ces habitudes offrent une approche globale pour soutenir naturellement l’équilibre hormonal.

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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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