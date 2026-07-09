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Libreville : un parent démissionnaire a-t-il le droit de revendiquer la réussite de son enfant ?

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 9 juillet 2026 à 15h51min
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Selon le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), chaque enfant a droit à la protection, à l’éducation et à un environnement familial propice à son développement. Pourtant, un phénomène revient sans cesse dans la société, notamment dans de nombreuses familles, où certains parents se montrent démissionnaires mais revendiquent la réussite de ces derniers une fois le succès au rendez-vous. Une attitude qui soulève des interrogations sur la responsabilité parentale et le mérite.

Pour de nombreux citoyens, la réussite d’un enfant revient avant tout aux personnes qui l’ont accompagné au quotidien. A ce propos, d’aucun estime qu’on ne peut pas abandonner sa progéniture et revenir seulement lorsqu’il réussit. D’ailleurs, la loi organique n° 003/2018 du 8 février 2019 portant Code de l’enfant en République gabonaise dans ses articles 16 et 17 est claire, « les parents ont l’obligation d’entretien et d’éducation envers l’enfant » et « ont le devoir de prodiguer des conseils à l’enfant et de lui donner une orientation appropriée dans l’exercice de ses droits et obligations »

Une responsabilité avant tout

Ce principe est également partagé par les organisations internationales tels que l’Organisation des Nations Unis (ONU). Notamment la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations unies qui rappelle que les deux parents ont une responsabilité commune dans l’éducation et le développement de leur enfant tandis que, l’Organisation des Nations unies pour l’Éducation, la Science et la Culture (UNESCO) souligne que l’implication des parents est un facteur déterminant de la réussite scolaire et sociale.

Au-delà des débats, les enseignants et les psychologues s’accordent à dire que la réussite d’un enfant repose avant tout sur son engagement personnel et sur l’accompagnement des adultes. Considérés comme les premiers modèles au sein de la cellule familiale, ils ont l’obligation d’assumer leur rôle. L’abandon parental génère beaucoup de souffrance et laisse des traces émotionnelles qui peuvent persister tout au long de la vie tels qu’une faible estime de soi, un détachement émotionnel et ont tendance à être plus insécures.

Toutefois les spécialistes démontrent que le renforcement de la responsabilité parentale, l’application des dispositions du Code de l’enfant. Et surtout une meilleure sensibilisation des familles constituent des pistes essentielles pour garantir à chaque enfant un environnement favorable à son épanouissement.

Moussavou Nziengui Ndossi ( Stagiaire)

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