Gabon : l’État, Eramet Comilog et Sinohydro étudient l’alimentation électrique d’une future usine de manganèse 

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La République gabonaise, Eramet Comilog et Sinohydro, filiale du groupe chinois PowerChina, ont signé ce jeudi 5 novembre 2026 à Pékin une lettre d’intention portant sur l’approvisionnement électrique d’un projet d’usine d’alliages de manganèse envisagé dans la région de Libreville. Cette initiative, qui pourrait déboucher sur le développement d’une ou plusieurs centrales hydroélectriques, s’inscrit dans la stratégie nationale de transformation locale du manganèse.

La transformation industrielle du manganèse gabonais se heurte à une contrainte majeure : la disponibilité d’une électricité suffisante, compétitive et fiable. C’est pour répondre à cet impératif que les autorités gabonaises et leurs partenaires industriels explorent de nouvelles solutions énergétiques. Selon un communiqué publié le 5 novembre 2026, cette coopération vise à déterminer les conditions techniques et financières nécessaires à la réalisation du projet.

L’hydroélectricité au service de l’industrialisation

La lettre d’intention prévoit l’étude de solutions hydroélectriques susceptibles de couvrir les besoins énergétiques de la future usine. Sinohydro pourrait notamment examiner différentes possibilités de développement de centrales, dont la production contribuerait également au renforcement des capacités électriques nationales.

Les discussions porteront aussi sur les modalités commerciales et financières d’une éventuelle coopération. À ce stade, aucun investissement définitif ni calendrier de construction n’a été annoncé. La signature constitue donc une étape préparatoire, et non une décision de réalisation des infrastructures.

Un projet industriel encore soumis à des études

Cette initiative prolonge le protocole d’accord signé le 20 juillet 2026 entre l’État gabonais, Eramet et Eramet Comilog. Celui-ci prévoit l’examen de plusieurs scénarios destinés à accroître la transformation locale du manganèse, aujourd’hui principalement exploité à Moanda.

Avec une capacité annuelle annoncée de 7 millions de tonnes et près de 3 500 emplois directs, notamment à travers SETRAG, Eramet Comilog occupe une place importante dans l’économie nationale. L’enjeu sera désormais de déterminer si les solutions énergétiques étudiées permettront de concrétiser cette ambition industrielle, tout en améliorant durablement l’offre d’électricité au Gabon.