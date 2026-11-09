Panthères du Gabon : Alan Do Marcolino et Mbore à la place de Mbina et Bekale !

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Le staff technique des Panthères du Gabon a procédé, ce lundi 9 novembre 2026, à deux ajustements dans son groupe. La Fédération gabonaise de football (FEGAFOOT) les a annoncés par communiqué. Alan Do Marcolino remplace Orphé Mbina, forfait, et Joël Mbore, gardien de Mangasport, prend la place de Juniot Bekale qui a fait un malaise en plein vol.

Les Panthères ont connu un début de semaine agité. Dans son communiqué du 9 novembre, la Fédération gabonaise de football fait état de deux changements dans la liste. Par mesure de prudence, le staff technique a laissé au repos le portier Bekale, victime d’un malaise dans l’avion. Ce dernier doit cependant approfondir ses examens avant d’être fixé sur son état.

Les 3 Do Marcolino réunis, Joël Mbore à la découverte !

Pour combler ce vide, le staff a choisi Joël Mbore, gardien de Mangasport. Le portier du club Champion du Gabon en titre reçoit sa première convocation en équipe nationale A. Une belle récompense pour ce gardien, qui rejoint le groupe au moment où les Panthères du Gabon préparent leur double confrontation face au Lesotho, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2027.

Autre absence celle d’Orphé Mbina buteur la semaine dernière en Champions League européenne. Selon son club, le joueur présenterait depuis un certain temps une gêne intermittente à l’adducteur gauche. Laquelle nécessite un suivi et une prise en charge dans son club. L’attaquant déclare donc forfait. Le staff médical de Sabah FK a sollicité et obtenu de celui des Panthères une semaine de repos pour le joueur.

Alan Do Marcolino est appelé pour pallier cette défection. Le choix du staff technique vise à conserver l’équilibre du groupe, à quelques jours d’une échéance importante dans la course à la qualification. Avec Jonathan, Henrick et Alan, c’est la fratrie Do Marcolino qui est enfin réunie. Mais aucune méprise, ces derniers connaissent un début de saison appréciable. Avec les défections, le staff va recomposer son effectif.