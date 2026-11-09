Global Peace Index 2026 : le Gabon intègre le top 100 mondial des pays les plus paisibles

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Dans un paysage continental traversé par des dynamiques sécuritaires contrastées, la trajectoire du Gabon attire l’attention. Selon le rapport annuel du think tank australien Institute for Economics and Peace (IEP), publié le mardi 9 juin 2026, le Gabon se positionne au 100ᵉ rang mondial dans l’édition 2026 du Global Peace Index (GPI). À l’échelle du continent, le pays occupe la 22ᵉ place parmi les 50 nations africaines évaluées, s’affirmant comme un pôle de stabilité relative au cœur de l’Afrique centrale.

L’indice établi par l’IEP passe au crible 163 États et territoires, regroupant 99,7 % de la population mondiale, à travers 23 indicateurs stratégiques. L’évaluation repose sur une échelle allant de 0 point pour une paix optimale à 5 points pour un niveau de violence extrême. Les experts ont mesuré la situation gabonaise selon trois axes prioritaires : le niveau de sûreté et de sécurité quotidienne (taux d’homicides, impact du terrorisme, accès aux armes légères), la présence ou l’absence de conflits internes et internationaux, ainsi que le degré de militarisation de l’État.

Dans cette grille d’analyse, le Gabon tire son épingle du jeu grâce à une préservation marquée de sa sécurité intérieure et à l’absence d’implication dans des conflits armés transfrontaliers.

Entre résilience nationale et fragilités régionales

La performance gabonaise intervient dans un contexte mondial où la paix s’est globalement dégradée de 0,7 % au cours des 12 derniers mois. Alors que l’Afrique subsaharienne essuie une légère détérioration de son score moyen (-0,2 %) et abrite désormais 8 des 20 pays les moins paisibles au monde en raison des violences au Sahel central, le Gabon maintient un cap de sérénité institutionnelle.

Au sein de la sous-région, le pays devance plusieurs de ses voisins immédiats, à l’image du Cameroun (137ᵉ mondial), de la République du Congo (120ᵉ) ou de la République centrafricaine (150ᵉ). Il reste néanmoins devancé par la Guinée équatoriale, qui s’empare de la 2ᵉ place africaine (38ᵉ au niveau mondial).

Des défis pour intégrer l’élite continentale

Si la présence du Gabon dans la première moitié du classement africain souligne la solidité de ses fondations sécuritaires, la marge de progression demeure réelle pour rejoindre le trio de tête africain mené par Maurice (18ᵉ mondial), la Guinée équatoriale et le Botswana (50ᵉ). L’amélioration continue de l’environnement sécuritaire et la consolidation du climat socio-politique constitueront des leviers décisifs pour permettre au Gabon d’escalader les échelons lors des prochaines éditions.