Gabon : Sinohydro récupère 12 ouvrages d’art sur l’axe Alembé–Mikouyi, livraison prévue en 2030

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Le chantier de la route Alembé–Mikouyi, longue de 306 kilomètres, connaît une nouvelle réorganisation. Ce lundi 9 novembre 2026, le ministre des Travaux publics et de la Construction, Millot Lambert Mouvinde, a réuni les responsables de Porteo BTP et de Sinohydro afin d’entériner une nouvelle répartition des travaux. La société chinoise Sinohydro se voit confier la réalisation de 12 ouvrages d’art sur le deuxième lot, entre les carrefours Leroy et Mikouyi. Cette décision intervient dans un contexte où le gouvernement entend accélérer l’exécution de cet important projet routier, dont l’achèvement est fixé à 2030.

Lancé en février 2026, le projet d’aménagement de l’axe Alembé–Mikouyi constitue l’un des chantiers routiers majeurs engagés pour améliorer la connectivité du territoire gabonais. Cette infrastructure stratégique doit notamment contribuer au désenclavement des localités traversées, à la circulation des personnes et des marchandises ainsi qu’au développement des échanges économiques. Toutefois, la réalisation de cet itinéraire de 306 kilomètres nécessite une coordination rigoureuse entre les différentes entreprises mobilisées, particulièrement en ce qui concerne les ouvrages d’art indispensables à la continuité de la route.

Sinohydro chargée de 12 ouvrages d’art sur le deuxième lot

Selon les informations communiquées par le ministre Millot Lambert Mouvinde, la réunion du 9 novembre a permis d’entériner une modification dans la répartition des prestations entre Porteo BTP et Sinohydro. Cette réorganisation porte précisément sur le transfert à l’entreprise chinoise de la réalisation de 12 ouvrages d’art situés sur le lot 2, compris entre les carrefours Leroy et Mikouyi.

Le membre du gouvernement a également instruit le secrétaire général du ministère, la Direction générale des infrastructures de transport (DGIT) et la Direction générale des études et des infrastructures (DGEI) de finaliser les aspects techniques de cette nouvelle organisation. Les deux entreprises devront notamment s’accorder sur les modalités pratiques du transfert, avant sa formalisation par une lettre d’intention conjointe. À ce stade, aucune précision n’a été communiquée sur les éventuelles incidences financières de cette réaffectation.

Une coordination renforcée pour accélérer les travaux

Cette nouvelle répartition des responsabilités s’accompagne d’exigences accrues en matière de coordination et de suivi du chantier. Le ministre a demandé aux deux entreprises de parvenir rapidement à un accord technique, tout en préservant leurs intérêts respectifs. Les administrations compétentes devront assurer le suivi du dossier et préparer les éléments nécessaires à un compte rendu destiné au président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Millot Lambert Mouvinde a insisté sur la nécessité de respecter le calendrier présidentiel. « L’échéance de 2030 fixée par le Chef de l’État pour l’achèvement du projet exige de PORTÉO BTP et de SINOHYDRO une collaboration étroite, une mobilisation accrue et une accélération effective des travaux afin de respecter les délais impartis. », a-t-il déclaré. Il a également annoncé qu’il veillerait personnellement à l’accompagnement et au suivi de ce processus.

L’échéance de 2030 comme principal défi

Au-delà de la redistribution des ouvrages d’art, cette décision pose la question de la capacité des entreprises à maintenir un rythme d’exécution compatible avec les délais annoncés. Sur un chantier de cette envergure, la réalisation des ponts et autres ouvrages de franchissement constitue une composante déterminante de la progression générale des travaux. Leur programmation doit donc être articulée avec les opérations de terrassement, de drainage et d’aménagement de la chaussée.

La communication du ministère ne précise cependant ni le niveau actuel d’avancement du chantier, ni le calendrier détaillé de réalisation des 12 ouvrages transférés à Sinohydro. Ces informations seront essentielles pour apprécier les effets concrets de la réorganisation décidée. À quatre ans de l’échéance présidentielle, la réussite du projet Alembé–Mikouyi dépendra désormais autant de la mobilisation des entreprises que de la capacité de l’État à assurer un suivi technique régulier et à prévenir les retards d’exécution.