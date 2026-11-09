Gabon : décès du journaliste Koné Tiécoura, une figure familière de la presse gabonaise

Ecouter l'article

Le monde de la presse gabonaise est en deuil. Le journaliste Koné Tiécoura est décédé le dimanche 8 novembre 2026, au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Libreville, des suites d’une courte maladie. Âgé de 66 ans, cet homme de médias, arrivé au Gabon dans les années 1990, aura consacré plusieurs décennies de sa vie au journalisme, notamment au sein du journal Orety, avant de collaborer avec les rédactions de La Loupe, L’Aube et Gabonclic.info. Sa disparition laisse le souvenir d’un professionnel apprécié pour sa jovialité, sa disponibilité et sa connaissance de l’histoire de la presse gabonaise.

Il appartenait à cette génération de journalistes dont les parcours se confondent avec plusieurs décennies d’évolution de la presse écrite au Gabon. Koné Tiécoura s’est éteint dimanche soir à Libreville, laissant derrière lui des confrères, des collaborateurs et des proches profondément attristés. Dans un communiqué publié ce lundi 9 novembre 2026, la rédaction de Gabonclic.info a annoncé sa disparition, précisant qu’il avait succombé à une courte maladie. Une nouvelle douloureuse pour ceux qui avaient appris à connaître cet homme au tempérament jovial, dont la présence et la disponibilité avaient marqué son environnement professionnel.

Plusieurs décennies au service de la presse gabonaise

Arrivé au Gabon dans les années 1990, Koné Tiécoura avait progressivement inscrit son parcours dans le paysage médiatique national. Son passage au journal Orety demeure notamment associé à une période importante de son activité journalistique. Au fil des années, il avait acquis une connaissance approfondie de l’histoire des médias gabonais, de leurs acteurs et des transformations qui ont accompagné l’évolution du secteur.

Son expérience l’avait également conduit à collaborer avec plusieurs rédactions, notamment celles de La Loupe, L’Aube et Gabonclic.info. À travers ces différentes expériences, il avait continué à entretenir des liens avec le monde de la presse écrite, dont il connaissait les réalités et les exigences. Sa longévité dans le métier témoignait d’un attachement durable à une profession confrontée, au fil des décennies, à de profondes mutations.

Un confrère apprécié pour sa jovialité et sa disponibilité

Au-delà de son parcours professionnel, Koné Tiécoura laisse le souvenir d’un homme accessible, jovial et disponible. Ces qualités humaines, régulièrement associées à sa personnalité, avaient contribué à faire de lui une figure familière dans les milieux journalistiques gabonais. Sa connaissance de l’histoire de la presse constituait également une mémoire précieuse pour les confrères qui le côtoyaient.

Dans son communiqué, le Groupe Le Fleuve Communication, auquel appartiennent les rédactions de La Loupe, L’Aube et Gabonclic.info, a exprimé sa tristesse face à cette disparition. Le groupe souligne notamment que son départ laisse un vide au sein des équipes, qui perdent un collaborateur ayant accompagné la vie et le développement de leurs rédactions. La direction et l’ensemble du personnel ont présenté leurs condoléances à sa famille et à ses proches.

Une mémoire de la presse gabonaise qui disparaît

La disparition de Koné Tiécoura rappelle la contribution de ces journalistes qui, parfois loin des projecteurs, ont participé pendant plusieurs décennies à la construction et à la continuité de la presse nationale. Leur expérience constitue une part de la mémoire professionnelle d’un secteur dont l’histoire reste encore insuffisamment documentée et transmise aux nouvelles générations.

À 66 ans, Koné Tiécoura quitte ainsi une profession à laquelle il avait consacré une grande partie de son existence. La rédaction de Gabon Media Time s’associe à la douleur de sa famille, de ses proches et de ses confrères de La Loupe, L’Aube et Gabonclic.info, auxquels elle adresse ses sincères condoléances. Avec sa disparition, la presse gabonaise perd un confrère dont le parcours et les qualités humaines resteront dans la mémoire de ceux qui l’ont connu.