Gabon : les PME invitées à déposer leurs dossiers d’agrément du 11 au 25 novembre 2026

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Le ministère des PME/PMI et de l’Entrepreneuriat annonce l’ouverture, du 11 au 25 novembre 2026, de la période de dépôt des dossiers de candidature à l’agrément PME. Cette opération, organisée en prélude à la prochaine session de la Commission nationale de l’agrément PME, concerne les opérateurs économiques souhaitant obtenir cette reconnaissance administrative. Les entreprises intéressées peuvent déposer leurs dossiers à l’Espace PME d’Awendjé ou effectuer leurs démarches en ligne sur la plateforme IBAGHE, accessible à l’adresse www.ibaghe.ga.

Dans un communiqué rendu public, le ministère des PME/PMI et de l’Entrepreneuriat invite les opérateurs économiques à prendre les dispositions nécessaires pour constituer leurs dossiers dans les délais impartis. Cette nouvelle période de dépôt s’inscrit dans le processus d’identification et de reconnaissance des entreprises répondant aux critères du statut de petite et moyenne entreprise. Pour les entrepreneurs gabonais, l’obtention de cet agrément représente une démarche administrative susceptible de faciliter leur identification auprès des institutions et des dispositifs publics dédiés au développement du secteur privé.

Deux semaines pour déposer les dossiers de candidature

Selon le communiqué ministériel, les candidats disposent d’une période de quinze jours calendaires, du 11 au 25 novembre 2026, pour soumettre leurs demandes. Deux possibilités leur sont offertes : le dépôt physique des documents à l’Espace PME, situé à Awendjé, ou la transmission dématérialisée des dossiers à travers la plateforme numérique IBAGHE.

Cette double procédure vise à permettre aux opérateurs économiques de choisir le canal le plus adapté à leur situation. Le recours à une plateforme numérique peut notamment faciliter les démarches des entrepreneurs ne pouvant pas se déplacer à Libreville. Le ministère ne précise toutefois pas, dans son communiqué, la date de tenue de la prochaine session de la Commission nationale de l’agrément PME ni le délai prévisionnel de traitement des candidatures.

Quatre documents exigés pour obtenir l’agrément PME

Les entreprises candidates devront fournir une demande adressée à la ministre chargée des PME/PMI et de l’Entrepreneuriat, accompagnée d’une copie du certificat de conformité au statut de PME. Elles devront également présenter un plan d’affaires exposant leurs perspectives de développement ainsi que les documents financiers et comptables correspondant aux trois derniers exercices.

Ces exigences traduisent la volonté de l’administration de disposer d’informations sur la situation juridique, économique et financière des entreprises sollicitant l’agrément. La présentation d’un plan d’affaires permet notamment d’apprécier les perspectives de développement de chaque structure, tandis que les documents comptables renseignent sur son activité. Le communiqué ne précise cependant pas les modalités particulières éventuellement applicables aux entreprises créées depuis moins de trois ans.

Un enjeu de formalisation et de structuration des PME gabonaises

Au-delà de la procédure administrative, cette campagne intervient dans un environnement où la structuration des petites et moyennes entreprises demeure un enjeu important pour le développement économique national. L’identification des entreprises, la qualité de leur gestion comptable et la formalisation de leurs activités constituent des éléments essentiels pour améliorer leur accès aux opportunités économiques et aux mécanismes d’accompagnement.

Reste que l’obtention d’un agrément ne saurait, à elle seule, garantir un financement ou un accès automatique aux marchés publics. Les avantages effectivement attachés à ce statut dépendent des textes et dispositifs applicables. Pour les opérateurs économiques intéressés, la priorité immédiate consiste donc à vérifier la conformité de leurs documents et à déposer un dossier complet avant le 25 novembre 2026, date limite fixée par le ministère.