Gabon–Pays-Bas : une table ronde économique prévue le 19 novembre à La Haye pour attirer les investisseurs

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Le Gabon poursuit ses démarches de rapprochement avec les milieux d’affaires néerlandais. En marge de la 15ᵉ édition du Dîner des Ambassadeurs du Netherlands-African Business Council (NABC), organisée le 6 novembre 2026 à Wassenaar, l’ambassadeur du Gabon à Bruxelles, Eudes Régis Immongault Tatangani, a multiplié les rencontres avec des représentants du secteur privé néerlandais. Ces échanges doivent se prolonger par une table ronde économique et diplomatique Gabon–Pays-Bas, prévue le 19 novembre 2026 à La Haye, avec la participation annoncée de l’Agence nationale de promotion des investissements (ANPI-Gabon). L’objectif est de présenter les opportunités économiques du pays et de favoriser l’émergence de partenariats d’investissement.

La diplomatie économique gabonaise entend renforcer ses relations avec les entreprises néerlandaises afin de diversifier les sources d’investissement et de développer de nouvelles coopérations industrielles. Après sa participation au Dîner des Ambassadeurs du NABC, Eudes Régis Immongault Tatangani a engagé plusieurs échanges bilatéraux avec des opérateurs privés intéressés par le marché gabonais. Cette démarche intervient dans un contexte où les autorités cherchent à promouvoir la transformation locale des ressources naturelles et à attirer des partenaires capables d’accompagner le développement de nouvelles activités productives.

Des rencontres B2B pour identifier des opportunités d’investissement

Les échanges organisés en marge de la rencontre du NABC ont permis à l’ambassadeur gabonais de présenter les perspectives économiques nationales à plusieurs représentants du secteur privé néerlandais. Selon la communication de la représentation diplomatique, les discussions ont porté sur différents domaines susceptibles de contribuer à la diversification de l’économie gabonaise et de produire des retombées sur plusieurs secteurs d’activité.

Si les entreprises rencontrées et les projets évoqués n’ont pas été détaillés, ces prises de contact constituent une première étape dans l’identification de partenaires économiques potentiels. L’enjeu sera désormais de transformer l’intérêt exprimé en projets structurés, assortis d’engagements financiers, de calendriers de réalisation et de perspectives de création d’emplois. La participation des entreprises gabonaises à ces futurs partenariats représentera également un élément important pour favoriser le transfert de compétences et la création de valeur ajoutée sur le territoire national.

Une table ronde Gabon–Pays-Bas annoncée pour le 19 novembre

Dans le prolongement de ces échanges, une table ronde économique et diplomatique Gabon–Pays-Bas est programmée le jeudi 19 novembre 2026, de 9 heures à 12 heures, à La Haye. Organisée dans le cadre de la coopération entre l’ambassade du Gabon et le Netherlands-African Business Council, cette rencontre réunira notamment des représentants de l’ANPI-Gabon et des entreprises néerlandaises intéressées par les possibilités de coopération avec le Gabon.

La présence annoncée de l’ANPI-Gabon devrait permettre de présenter aux investisseurs les dispositifs d’accompagnement disponibles, les conditions d’implantation des entreprises et les opportunités offertes par le marché national. Pour les opérateurs néerlandais, cette rencontre constituera également un cadre d’échanges directs avec les acteurs gabonais chargés de la promotion des investissements. Aucun accord commercial ou engagement financier précis n’a toutefois été annoncé à ce stade.

La transformation locale au cœur de la diplomatie économique

La démarche engagée par l’ambassade gabonaise s’inscrit dans les orientations économiques défendues par les autorités nationales, notamment en matière de diversification des partenariats internationaux et de transformation locale des ressources. L’objectif consiste à attirer des investissements susceptibles de renforcer les capacités de production du pays, plutôt que de limiter les relations économiques aux seuls échanges commerciaux.

Dans cette perspective, les partenariats recherchés devront également répondre aux besoins de financement, de formation et de transfert de technologies des entreprises gabonaises. La coopération avec les opérateurs néerlandais pourrait ainsi contribuer au développement de nouvelles chaînes de valeur, sous réserve que les projets identifiés correspondent aux priorités économiques nationales et présentent des perspectives de rentabilité suffisantes.

Des échanges diplomatiques à convertir en investissements concrets

La multiplication des rencontres économiques témoigne de la volonté de la représentation diplomatique gabonaise de développer un réseau de partenaires privés aux Pays-Bas. Toutefois, l’efficacité de cette démarche dépendra du suivi accordé aux contacts établis, de la qualité des projets présentés et de la capacité des institutions gabonaises à accompagner les investisseurs dans leurs démarches.

La table ronde du 19 novembre constituera ainsi une prochaine étape pour apprécier l’intérêt des entreprises néerlandaises et identifier d’éventuelles pistes de coopération. Pour le Gabon, le défi sera de dépasser le stade des échanges institutionnels afin de faire émerger des partenariats productifs, créateurs d’emplois et de valeur ajoutée. C’est à travers la concrétisation de ces projets que cette offensive de diplomatie économique pourra produire des résultats mesurables.