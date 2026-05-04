Palais des congrès : un musée intégré en mémoire d’Omar Bongo

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Le dimanche 3 mai 2026, s’est tenue à Libreville l’inauguration du Palais des congrès de la Cité de la Démocratie. Une œuvre architecturale qui a été reconstruite en 18 mois au service de la diplomatie gabonaise avec une particularité, un musée consacré à honorer la mémoire d’Omar Bongo Ondimba. Une façon visant à honorer l’ancien chef de l’Etat décédé en juin 2009 à Barcelone en Espagne.

Libreville s’est doté d’une infrastructure conçue réhausser son image de capitale politique sur le continent, il s’agit du Palais des congrès de la Cité de la Démocratie. Cet infrastructure regroupe en son sein un espace mémorable, le musée dédié à feu Omar Bongo Ondimba, nous apprend le quotidien l’Union de ce 4 mai 2026. Une façon d’honorer l’illustre mémoire de celui qui a gouverné le Gabon pendant 42 ans et où l’on pourra admirer ses effets personnels notamment les vêtements, chaussures et accessoires comme des montres.

Omar Bongo Ondimba honoré au Palais des congrès

Ce musée comprend également des photos de l’ancien président gabonais, ainsi que ces nombreuses œuvres notamment « au service du Gabon, le dialogue des nations, dix ans de pouvoir et de progrès, les années qui viennent, le nouvel élan » pour ne citer que ces publications, également des discours officiels. Un lieu important qui mélange à la fois l’aspect pédagogique et touristique souligne l’Union, puisqu’il permet de connaître qui était feu Omar Bongo Ondimba afin de toucher un public plus large.

Pour le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema cet espace vise à toujours faire vivre celui qu’il considère comme étant l’apôtre de la démocratie et le chantre de la paix, des valeurs qu’il a laissé en héritage au peuple gabonais. Les citoyens et même les étrangers disposent désormais d’un lieu pour enrichir leur connaissances. Notons que le président Omar Bongo Ondimba est mort à l’âge de 73 ans, son règne est considéré comme l’un des plus longs pour un chef d’Etat africain.