Femua 18 : victoire (2-1) des anciennes Panthères contre les Éléphants !

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Dans le cadre de la 18e édition du Festival des Musiques Urbaines d’Anoumabo (FEMUA), où le Gabon est à l’honneur, le rectangle vert de l’INJS a accueilli un duel de prestige. En effet, les anciennes gloires des Panthères l’ont emporté (2-1) face aux anciennes gloires des Éléphants de la Côte d’Ivoire, rapporte AFC Sports. Preuve que si les jambes s’alourdissent, le talent, lui, demeure intact.

Sous le soleil de Marcory, la bataille des vieux pères du ballon rond de la Côte d’Ivoire et du Gabon a mis en effervescence le public. Tout était perceptible dès le coup d’envoi où les deux équipes sont très vite montées en régime. Pressing haut, replacement tactique et impact physique. Une intensité qui ont rappelé aux férus du football africain les belles heures des éliminatoires échauffées entre félins du continent.

Côte d’ivoire – Gabon, la cerise sur le gâteau au Femua !

Le premier acte a tourné à la démonstration d’efficacité pour les visiteurs Gabonais. Menées par son capitaine Paul Kessany, aujourd’hui ministre des Sports, les Panthères du Gabon ont imposé leur rythme. En maître du jeu, les médians venus de Libreville, ont écoeuré l’adversaire malgré la riposte confisquée par Bonaventure Kalou. Sur ces entrefaites, Éric Mouloungui, l’ancien Strasbourgeois et Niçois, a ouvert le bal.

Etienne Bito’o a revêtu son masque d’Iniesta pour transpercer la défense ivoirienne. Si la Côte d’Ivoire a tenté de réagir, elle a été définitivement assommée avant la pause par un chef-d’œuvre collectif. Dans une séquence de jeu en triangle digne des plus grandes académies, les Panthères ont fait circuler le cuir avec une fluidité déconcertante. Au bout de cette action c’est le même Etienne Bito’o qui a conclu l’action pour porter le score à 2-1.