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Tenue africaine : Sandales, cravates et babouches strictement interdits !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 4 mai 2026 à 14h27min
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Annoncée avec fracas lors du dernier conseil des ministres du 30 avril dernier, l’érection de la tenue africaine tous les vendredis dans l’administration publique s’accompagne de quelques interdictions. En effet, la lecture dudit décret énonce que si les hommes et les femmes engagées par l’État doivent se parer de vêtements du continent noir, il est interdit la chemise en pagne, les cravate et le port de pieds nus.

En quête d’originalité et de conception d’une identité culturelle, le gouvernement gabonais a pris le taureau par les cornes avec la décision qui institue la tenue africaine. Selon le communiqué final du dernier conseil des ministres « le présent projet de décret, pris en application des dispositions de l’article 95 de la Constitution, réglemente le port de la tenue africaine au sein de l’administration publique ». Un projet porté par Paul Ulrich Kessany, ministre de la culture.

La tenue africaine ok, mais pas d’excès !

Si ledit texte prévoit pour « l’ensemble des agents publics, le port obligatoire d’une tenue africaine chaque vendredi au sein des administrations publiques », il n’en demeure pas moins que certains aspects de l’accoutrement sont prohibés. Il en ressort notamment que le pantalon et la chemise en pagne doivent être portés « sans cravate ». Aussi, que seuls les agents ayant « des chaussures fermées » seront en phase avec ce nouveau règlement. Tout écueil pouvant donc exposer aux sanctions de la part de l’administration concernée.

Si ces restrictions semblent se focaliser sur les hommes, il reste que pour les femmes également le choix est encadré. À ce propos, ledit texte impose « la grande robe brodée, le pagne et corsage d’apparat ; et le foulard africain » comme seuls accoutrements autorisés. Le but étant d’éviter de verser dans l’extravagance. Et ce, alors même que l’environnement public est réputé sobre et respectable. À noter que les corps habillés, à savoir forces de l’ordre et de défense, sont exemptés de cette mesure républicaine. Vivement une application rigoureuse afin de conserver la solennité de cette initiative.

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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