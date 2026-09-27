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Grand Libreville : une ligne de transport hors tension à l’origine des délestages des derniers jours 

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 27 septembre 2026 à 13h31min
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Electricien SEEG sur le réseau de distribution © D.R.
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La Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) a expliqué récemment l’origine des coupures d’électricité enregistrées dans plusieurs quartiers du Grand Libreville. La société a en effet indiqué qu’une ligne de transport était hors tension, obligeant l’énergie à transiter par une seule ligne, dont la capacité ne permet pas de répondre à toute la demande.

Depuis environ une semaine et demie, un conducteur électrique s’est rompu sur une liaison, mettant cette ligne hors tension. L’énergie doit désormais transiter par une seule ligne, dont la capacité ne permet pas d’absorber toute la production disponible. « Nous sommes obligés de diminuer la charge des consommateurs, d’où les délestages que vous constatez momentanément », a expliqué le chef du Département Électricité de la SEEG, Guy-Noël Ondo Ekomy.

La SEEG mobilise un équipement pour réduire les délestages

Dans ce contexte, la société distingue les délestages des pannes, deux situations pouvant entraîner une interruption de la fourniture électrique, mais dont les causes diffèrent. « Le délestage intervient lorsque la charge est au-delà de la production. On est obligé de couper l’électricité en fonction des quartiers. », a précisé Guy-Noël Ondo Ekomy indiquant que le délestage est volontaire. Les pannes peuvent, quant à elles, résulter de la défaillance d’un câble, d’une jonction ou encore d’un équipement.

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Par ailleurs, des difficultés sont signalées sur le transport de l’énergie entre les zones d’Owendo et de Libreville. Des prestataires intervenus récemment avaient achevé leurs travaux avant de quitter le pays, mais un incident survenu dans la nuit du 13 au 14 septembre a compliqué la situation. « Leur bateau était déjà parti. Toutefois, nous avons cherché une solution et avons quand même pu avoir une proposition d’un équipement similaire », a indiqué M. Ondo Ekomy.

La SEEG assure avoir mobilisé cet équipement depuis là ville d’Oyem afin de permettre la remise en service de la ligne concernée. Cette intervention devrait contribuer à réduire la saturation du réseau électrique dans le Grand Libreville et, progressivement, à limiter les délestages qui affectent actuellement les usagers. Les prochains jours devraient ainsi permettre de mesurer l’efficacité de l’intervention et l’évolution de la fourniture électrique dans les zones concernées.

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