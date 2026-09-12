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Oyem : le D.A.P libre mais condamné à 3 mois de prison avec sursis  !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 12 septembre 2026 à 18h00min
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Luc Constant Megne, DAP d'Oyem © D.R.
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Le Tribunal correctionnel de première instance d’Oyem a rendu son verdict dans l’affaire opposant Urleine Chérille Nzang Edzang à Luc Constant Megne, Directeur de l’Académie Provinciale du Woleu-Ntem (DAP). Reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés, le prévenu échappe à l’incarcération ferme mais est condamné à 3 mois d’emprisonnement assortis du sursis, assortis d’une amende de 300 000 FCFA.

L’affaire trouve son origine dans une plainte déposée le 27 août 2026 auprès de l’antenne provinciale de la Direction générale des recherches (DGR) du Woleu-Ntem. La plaignante y dénonçait des violences physiques, faits qualifiés et réprimés par les articles 2, 3, 34 et 35 de la loi n°006/2021 du 6 septembre 2021 portant élimination des violences faites aux femmes, combinés à l’article 230 du Code pénal.

Luc Constant Megne l’a échappées belles !

À l’issue de l’enquête préliminaire, la procédure avait été déférée une première fois le 28 août 2026, avant que le Ministère Public n’ordonne un retour de dossier pour complément d’information. L’instruction achevée, l’affaire a été transmise au Parquet le 31 août 2026. Lors de sa comparution, le mis en cause n’a pas contesté la matérialité des faits reprochés.  Ce qui a conduit le Procureur de la République à ordonner son placement sous mandat de dépôt.

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Et ce, conformément à la procédure de flagrant délit. Traduit devant le Tribunal correctionnel, Luc Constant Megne a finalement été jugé et condamné à une peine assortie du sursis. Le Parquet d’Oyem a tenu à rappeler que les garanties d’un procès équitable et le respect des droits de la défense ont été observés tout au long de la procédure. Ainsi donc, le Directeur de l’Académie Provinciale du Woleu-Ntem devrait reprendre ses fonctions d’antan. Cette nouvelle a été mal accueillie.

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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